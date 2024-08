El desolador momento de Mariah Carey: murieron su madre y su hermana el mismo día

Escuchar

Mariah Carey atraviesa uno de los momentos más desoladores de su vida. La cantante confirmó la pérdida simultánea de su madre, Patricia Carey, y su hermana Alison, ambas fallecidas el mismo día del pasado fin de semana.

La artista pop envió un comunicado a la revista People pronunciándose sobre lo sucedido: “Me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana”, dijo. Y continuación reveló que esta devastadora noticia llegó acompañada de otra tragedia: “Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día” , apuntó.

La conmoción por la doble pérdida ha dejado a Carey muy afectada. Sin embargo, la intérprete aseguró sentirse “bendecida” por haber tenido la oportunidad de pasar tiempo con su madre la semana anterior a su fallecimiento. “Agradezco el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento imposible”, expresó finalmente.

La noticia generó una ola de apoyo de parte de fanáticos y colegas de la industria musical, quienes han expresado su solidaridad con la cantante de “All I Want for Christmas”, quien a finales del año pasado se separó del bailarín Bryan Tanaka, tras 7 años de relación.

Carey no proporcionó mayores detalles sobre las causas de la muerte de su madre ni de su hermana. Patricia Carey tenía 87 años, mientras que Alison, que vivía en Nueva York, tenía 63. Patricia Carey fue una figura clave en la vida de la cantante. Fue ella quien introdujo a Mariah en el mundo de la música, habiendo sido una talentosa cantante de ópera en su juventud. Desde temprana edad, Patricia fomentó el amor por la música en su hija, quien llegó a convertirse en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Sin embargo, la relación entre ambas estuvo llena de tensiones. La mujer, que también fue profesora de canto, estuvo casada con el padre de la artista, Alfred Roy, de quien se separó cuando Mariah tenía tres años y quien falleció en 2002.

A pesar de su distanciamiento, la intérprete de 55 años mantuvo una relación con Patricia y en 2010, madre e hija se reunieron para el especial de la cadena ABC Mariah Carey: Merry Christmas to You e interpretaron un dueto. Mariah también dedicó a su mamá parte de sus memorias, tituladas The Meaning of Mariah Carey y publicadas en 2020. “A pesar de todo, creo que Pat hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre”, fueron las palabras que la artista dedicó a su progenitora en el libro.

Una relación distante

Del mismo modo, la relación de Mariah con su hermana Alison también ha sido compleja y ambas se encontraban distanciadas desde hacía tiempo. Su hermana la había demandado en 2021 por supuestamente infligirle angustia emocional a causa del contenido volcado por la cantante en sus memorias y llegó a decir que su famosa hermana usó el libro como un medio para “humillarla y avergonzarla”.

Alison también se enfrentó ante la Justicia con la madre de ambas, tras presentar una denuncia ante la Corte Suprema de Nueva York contra Patricia por haberla presuntamente obligado a mantener relaciones sexuales con hombres adultos en el contexto de rituales satánicos en su niñez.

Años atrás, la hermana de Mariah Carey había denunciado a su madre por presuntos abusos sexuales en rituales satánicos

La grave denuncia

En base a lo expuesto en los documentos legales que facilitó al tribunal, y a los que tuvo acceso en ese momento el medio británico The Daily Mail, Alison declaró haber sido diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático que habría padecido durante décadas y que tendría su origen en una infancia supuestamente marcada por la explotación sexual. Señaló que su progenitora la obligaba no solo a mantener relaciones con hombres y abusaba de ella, sino también a presenciar orgías en las que participaban otros menores durante ceremonias de adoración satánica.

Años atrás, Alison Carey también había dicho que un integrante de la familia la llevaba en su infancia a reuniones de ocultismo en las que ocurrían “cosas terribles para una niña” y afirmó haber sido abusada por adoradores encapuchados.

