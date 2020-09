Tras el descargo de Christian Sancho, la marca de ropa interior publicó un comunicado para defenderse de las acusaciones de discriminación Crédito: Captura de pantalla

Desde que Christian Sancho hizo algunas declaraciones a favor de la diversidad sexual en la tapa de una conocida revista, sobrevino un escándalo mediático cuando una marca de ropa interior anunció la desvinculación del actor en las redes sociales. Después de que el modelo hiciera su descargo en Intrusos, la empresa publicó un duro comunicado para exponer su versión de lo ocurrido.

Sancho expresó su indignación por la decisión que tomó la empresa de ropa interior de rescindir el contrato y habló en primera persona en la pantalla de América: "Yo más que nadie quería firmar ese contrato", dijo. "Esperaba firmarlo porque hace seis meses que no trabajo, estoy viviendo de ahorros, y ahora voy a tener que matar más ahorros".

Además, el actor explicó que hubo discrepancias a la hora de negociar las condiciones, no solo por los aspectos económicos, sino también por la exclusividad que le proponía la marca: "Me propusieron el doble de dinero por dos años, dije que sí. Cuando mi abogado leyó el contrato, decía que no podía trabajar con otras empresas y yo no estaba de acuerdo con eso porque no fue lo charlado".

El comunicado de la empresa contra Christian Sancho

Tras el descargo de Sancho, la marca de ropa interior publicó un comunicado para dejar en claro su versión de los hechos. "Lo primero que tenemos para decir es que el contrato se terminó porque él decidió no renovarlo. A lo largo de estos ocho años, además de laboral, creamos una relación de amistad", sostiene el texto.

La marca asegura que, aunque en un comienzo no llegaron a un acuerdo, en la segunda etapa de la negociación pudieron conciliar los términos y fijaron fecha y hora para la firma del contrato, pero que ese mismo día comenzó el conflicto: "Media hora antes su abogado nos comunicó que 'Christian quería que se le pague el doble de la plata'".

"Nos pareció poco profesional y descortés que nos avisen media hora antes que no estaban de acuerdo con la firma de un contrato que ellos redactaron unos días antes. Y como querían duplicar el monto del dinero, entendimos que la negociación había terminado", sentenciaron.

A su vez, explicaron que fue por "una cuestión legal" que decidieron contar a través de sus redes sociales que Sancho no continuaba trabajando para ellos: "Redactamos que estaba prohibido el uso de su imagen con el único fin de informar a nuestros revendedores externos que no usen más las fotos del actor en posteos de redes, porque esto nos podía traer un conflicto legal por el uso de su imagen".

"¿Si fue un error y dio para que se interpretara algo distinto? Puede ser. Lo reconocemos y por eso decidimos borrar la publicación", señala la empresa. "Nos sorprendieron sus declaraciones diciendo que había sido 'una discriminación por sus confesiones sobre diversidad sexual a una revista'", agregaron.

"Decidimos contratar al señor Christian Sancho en 2012 luego del éxito que había sido su participación en Botineras cuando se puso en el papel de un futbolista bisexual. Si en ese momento decidimos contratarlo, ¿por qué motivo nos iba a molestar ahora? ¿Por una nota en una revista?", cuestionaron sobre el final.