El emotivo mensaje de Alec Baldwin para su esposa Hilaria, horas después de romper el silencio sobre la tragedia en el set de Rust: “Me has dado una razón para vivir”

Alec Baldwin hizo un breve descargo en las redes sociales, luego de que se diera a conocer la entrevista televisiva que dio sobre lo sucedido en el set de Rust, en donde a raíz de un disparo accidental murió la directora de fotografía Halyna Hutchins. El actor, quien se mostró muy vulnerable durante la nota con el periodista de ABC George Stephanopoulos, aseguró que su esposa Hilaria le dio “una razón para vivir”. “Nuestra vida con nuestra familia es todo lo que me importa. Nada más. Te lo debo a vos”, le escribió Baldwin a su esposa en una emotiva nota de Instagram.

El actor no se guarda nada y da muestras del amor y la gratitud que siente por su mujer. Es ella quien lo está sosteniendo y así lo contó en la primera nota que dio desde el incidente que tuvo lugar el pasado 21 de octubre en el Bonanza Ranch de Santa Fe, Nuevo México. “ No importa lo que me pase. No importa lo que sufra. Si gano o pierdo, lo que sea. Cualquier cosa. Nadie puede quitarme la alegría y el amor que me has dado “, expresó Alec y arrobó a Hilaria. “Estos son tiempos difíciles. El mundo está ahogado por los vapores del odio. Pero me has dado una razón para vivir“, continuó.

Días después de la tragedia, Hilaria rompió el silencio en Instagram, donde escribió: “Mi corazón está con Halyna. Su marido. Su hijo. Su familia y seres queridos. Y mi Alec. Se dice: “No hay palabras” porque es imposible expresar la conmoción y el dolor de un accidente tan trágico. Desamor. Pérdida. Apoyo”.

Desde entonces, ha mantenido a sus seguidores actualizados sobre cómo la familia ha ido llevando estos duros momentos. “ Tuve que tener algunas conversaciones, explicar los eventos recientes a mis hijos mayores ”, relató Hilaria en una historia de Instagram. “ Pueden imaginar lo desgarrador que ha sido. Agradezco al Child Mind Institute por guiarme. Le agradezco a mi amiga Anne por animarme a acercarme a ellos. A veces, me quedo paralizada, sabiendo que soy la adulta, que debe guiar a mi familia, pero tan perdida, sin saber cuál es la dirección correcta ”, dijo.

“No se nos da ningún manual. A veces me sorprendo a mí misma, sorprendida de estar en la posición de adulto y pienso: ¿no debería saber qué hacer? No tenés idea de cuánto significa toda tu amabilidad, amor y apoyo. Sí, vos que estás leyendo esto. Sé lo afortunada que soy de tenerte“, sumó.

Las palabras de Baldwin

Durante la entrevista que pudo verse anoche, el actor y productor de Rust recordó en detalle el día del accidente fatal que terminó con la muerte de Hutchins y en el que el director Joel Souza resultó herido. Baldwin comenzó la entrevista diciendo que estaba dando la nota porque “sentía que había una serie de conceptos erróneos”, la mayoría de ellos de fuentes de las que realmente no se preocuparía. Le dijo a Stephanopoulos: “Quería hablar con vos para decirte que haría todo lo posible para deshacer lo sucedido. Quiero asegurarme de no dar la impresión de que soy la víctima, porque tenemos dos víctimas aquí. Todo lo que sucedió ese día previo a este evento fue precipitado por una idea, y esa idea es que Halyna y yo teníamos algo profundo en común. Es decir, ambos asumimos que el arma estaba vacía”, agregó.

Además, sumó: “ Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo “. También explicó que no concebía ninguna razón para sospechar que podría haber una bala real en aquella arma que él manipuló en el set, en medio de un ensayo, en el Bonanza Ranch en Santa Fe, Nuevo México.

El actor dio detalles de la filmación. Indicó que el equipo estaba trabajando contrarreloj y que contaba con un presupuesto de 7 millones de dólares para los 21 días de filmación previstos. También que los productores se alegraron cuando Hutchins, una madre de 41 años y considerada una estrella en ascenso en la industria cinematográfica, aceptó participar del proyecto. “Me encantó trabajar con esta mujer. Ella fue pura alegría”, recordó.

Baldwin reveló que el día del fatal tiroteo, él y Hutchins se reunieron para discutir una próxima escena en la que su personaje, acorralado y gravemente herido, desenvainaría su arma sobre dos enemigos. Fue en el ensayo de aquella escena cuando se desató la tragedia.

El 17 de noviembre, los productores de Rust, entre ellos Baldwin, fueron nombrados en una demanda presentada por el supervisor de guiones Mamie Mitchell, quien supuestamente estaba cerca cuando se disparó el arma. La próxima semana, un especial de dos horas profundizará en los eventos previos al tiroteo en Rust y las investigaciones. El episodio se emitirá el viernes 10 de diciembre en la cadena ABC y estará disponible en Hulu al día siguiente.