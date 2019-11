"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta", dice el poema que la China Suárez subió a su cuenta de Instagram Crédito: Gerardo Viercovich

Los rumores de crisis entre Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña son noticia desde hace algunos meses. Por esta razón, cuando ella publicó en su cuenta de Instagram un texto sobre el amor volvieron a encenderse las alarmas.

"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme", decía un poema al que la actriz le sacó una foto para replicar en sus redes.

La China publicó una historia con un mensaje sobre el amor que despertó sospechas

Este mensaje avivó las sospechas de que la pareja no estaría pasando por un buen momento. Si bien La China en alguna oportunidad negó estar mal con el padre de su hija menor, el actor chileno sí reconoció que vienen de atravesar una etapa turbulenta en la relación.

"Tener que salir a dar explicaciones es un poco pesado. Igual que todas las parejas uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende. Me molesta tener que estar ahora hablando de esto, pero está todo bien", expresó sorpresivamente Benjamín durante la avant premiere de su última película, Así habló el cambista, al ser consultado sobre cómo estaba la pareja por el notero del programa Confrontados.

Fue el actor quien también contó el motivo por el cual pospusieron la boda. "Fue un año muy intenso en lo laboral, con muchos viajes, y la verdad no nos corría nadie. Yo tengo mi familia súper consolidada con mi mujer, viviendo juntos. Era medio ridículo meterle tanta presión a algo que lo queremos hacer bien, hacer lindo", argumentó al hablar en el programa de la televisión chilena Viva la pipol, que conduce Rocío Marengo.

Allí también explicó que el casamiento no se canceló sino que solo se pospuso: "No está descartado. Estamos buscándole un lugar apropiado".

Actualmente, Eugenia Suárez se encuentra en Buenos Aires grabando Argentina, tierra de amor y venganza, mientras que Benjamín Vicuña, quien ya culminó el compromiso que tenía con la novela de eltrece, está en Santiago de Chile filmando una serie basada en un libro de Isabel Allende, Inés del alma mía.