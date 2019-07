El conductor se mostró muy molesto al ser abordado por un cronista en la calle Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 10:18

"No voy a hablar, pibe. No es el momento". Con esas palabras, Roberto Pettinato intentaba disuadir a un cronista para que no le siga preguntando por dos cuestiones personales que marcan su presente: la internación de su hijo Felipe para tratar sus adicciones y las acusaciones por acoso sexual que varias mujeres hicieron en su contra.

El conductor fue abordado por un movilero de Los ángeles de la mañana en plena calle, y no se tomó el asunto con demasiado humor. De hecho, en un momento empujó al periodista y hasta agarró el micrófono para permitirse diferenciar semánticamente "denuncias" de "acusaciones". Luego, con una media sonrisa, le aconsejó: "Vení en otro horario".

El enojo de Roberto Pettinato con un cronista - Fuente: eltrece 02:12

Video

En enero del 2018, Josefina Pouso contó una desagradable situación que vivió con Pettinato, mientras era panelista del programa Un mundo perfecto. "Teníamos el camarín compartido con Amalia Granata y un día él decide que yo tengo que estar en un camarín sola. (...) Mi situación límite fue cuando él se mete e intenta tocarme y yo le dije fácticamente que 'no' y lo hice no sólo de forma verbal si no también física. Le pegué una trompada en el estómago y le dije 'la próxima vez te rompo la cara y explicale a tu mujer por qué'", recordó.

A partir de ese momento, Karina Mazzocco, Mariela Anchipi, Ernestina Pais y Fernanda Iglesias dieron testimonio de situaciones similares de acoso o maltrato que, según su testimonio, sufrieron mientras trabajaban con Pettinato.