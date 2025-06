El fuerte testimonio de Shakira sobre la política migratoria de Estados Unidos

“Ser inmigrante en Estados Unidos hoy en día significa vivir con miedo constante. Y es doloroso verlo”. La respuesta de Shakira en una entrevista con la BBC que se publicó este fin de semana ya dio la vuelta al mundo. Pensado como un artículo sobre su gira internacional ”Las mujeres ya no lloran” y el show que la artista colombiana brindó en Miami, dónde vive, el reportaje cubre los detalles del detrás de escena de su espectáculo pero sobre todo destaca las preocupaciones actuales de Shakira como parte de la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos.

Shakira en su concierto de esta semana en Miami

“Ahora, más que nunca, tenemos que permanecer unidos. Ahora, más que nunca, tenemos que alzar la voz y dejar muy claro que un país puede cambiar sus políticas migratorias, pero el trato a todas las personas siempre debe ser humano”, agregó la cantante en su charla con Mark Savage, corresponsal de música de la BBC, quién señaló que Shakira eligió hablar del tema tanto en inglés como en castellano.

La artista ya había hecho pública sus reflexiones sobre su experiencia y aceptación en Estados Unidos y cómo eso contrasta con la actitud del gobierno de Donald Trump hacia los inmigrantes. “Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Son queridos, valen la pena y siempre lucharé con ustedes”, sostuvo al aceptar el Grammy al mejor álbum de pop latino a principios de este año.

En la charla con la BBC realizada tras el concierto en Miami que Savage describe como “dos horas y media de drama musical: un desfile ininterrumpido de éxitos bilingües, 13 cambios de vestuario y movimiento constante”, Shakira recordó sus primeros años como inmigrante en Miami, la ciudad a la que se mudó en la adolescencia con la esperanza de poder hacer el crossover desde el mercado latino a la industria musical global, porque aunque ya era una estrella en Colombia, la cantante y compositora sabía que el éxito internacional suponía cantar en inglés. El problema: a esa altura de su vida aún no había aprendido el idioma.

Shakira y su equipo tienen listos 300 trajes para usar durante la gira

“Tenía solo 19 años cuando me mudé a Estados Unidos, como muchos otros inmigrantes colombianos que llegan a este país en busca de un futuro mejor, y recuerdo que estaba rodeada de diccionarios español-inglés y diccionarios de sinónimos, porque en aquel entonces no tenía Google ni ChatGPT. Así que todo era muy precario”, recuerda Shakira en la entrevista con el medio británico.

“Luego me aficioné a la poesía y comencé a leer un poco de Leonard Cohen, Walt Whitman y Bob Dylan, tratando de entender cómo funciona el inglés en la composición de canciones. Creo que así es como me volví buena en esto”, admite la cantante en la charla que también incluye datos curiosos sobre el detrás de escena de la gira que la trajo a Buenos Aires en marzo.

Entre los detalles curiosos se incluye en el reportaje una charla con la jefa de vestuario, Hannah Kinkade, quien tiene casi 300 trajes que cuidar y contó que cada atuendo debe renovarse antes de un nuevo espectáculo, porque “Shakira baila con mucha intensidad y los bailarines también. Los bailarines desgastan tanto sus zapatos, que tenemos que repintarlos cada mañana”, explicó Kinkade, que además reveló que la producción de la gira viaja con dos lavarropas y secarropas para no dejar ningún detalle librado al azar.

Es así como lo exige Shakira, una perfeccionista, según toda su troupe. “Ella sabe lo que quiere, y si no lo consigue, lo conseguirá de una forma u otra”, señala el director musical Tim Mitchell, quien trabaja con Shakira desde los años 90. “Es muy meticulosa con cada aspecto del espectáculo: el sonido, lo visual, la iluminación, las pulseras, todo. Es increíble. No sé cómo lo hace”, se maravilla Mitchell en la charla con la BBC que también cuenta cómo la gira, al igual que el álbum que la inspira, están construidos sobre la base de las dolorosas y muy públicas experiencias de la artista en los últimos años.

Shakira en pleno show en Miami Kevin Mazur - Getty Images North America

“Muchos de ustedes saben que los últimos años no han sido los más fáciles para mí. Pero, ¿quién no se cae de vez en cuando, no? Lo que he aprendido es que una caída no es el final, sino el comienzo de un camino aún mejor”, dice Shakira sobre el escenario del estadio Hard Rock de Miami. Y aunque no mencione explícitamente al final de su relación de once años con Gerard Piqué, los problemas de salud de su padre que debió someterse a una cirugía cerebral de emergencia, y sus problemas judiciales con las autoridades españolas que la acusaron de fraude fiscal por 14,5 millones de euros (US$16,8 millones), un proceso por el que finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial, su público, los más de dos millones de fanáticos que la vieron en el recorrido por 64 ciudades de América, ya saben todo y están ahí para mostrarle su apoyo incondicional. Y la artista se los agradece sobre el escenario.

“Para montar un espectáculo de esta envergadura y que se celebre cada noche, no importa si estás triste, si tuviste un mal día, si estás enferma o si tienes tos; simplemente tienes que dar lo mejor de ti y, milagrosamente, lograr que suceda. Y la adrenalina, de hecho, no me deja sentir el agotamiento ni lo exigente que puede ser. Te ayuda a superarlo”.