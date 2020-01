Patricio Gimenez, el hermano de Susana, salió a defender a la diva y propuso un plan para combatir la pobreza Crédito: Instagram

Los dichos de Susana Giménez sobre la pobreza en la Argentina siguen despertando polémica. "Si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas", dijo la rubia desde Punta del Este desatando una gran ola de opiniones tanto a favor como en contra. Ayer por la noche, mientras debatían sobre el tema en Intratables, el hermano de la diva se comunicó telefónicamente para defenderla y hablar sobre un plan que viene desarrollando desde hace algunos años.

"El error parte de buscar una frase y llevarla para River o para Boca", comenzó diciendo Patricio Giménez. "Para darte un poquito de background sobre esto, hace ocho años que estoy tratando de hacer una fundación que se dedique a generar oficios, quiero trabajar para que la gente aprenda a sembrar y que después puedas hacer, por ejemplo, mermelada de tomate con lo que cosechás", explicó.

Según reveló el músico, hace mucho tiempo que está estudiando el tema. "Me parece que está bien capacitar a la gente, tenemos un país que tiene una enorme riqueza y hay que aprovecharla. Entiendo lo que dice Susana porque muchas veces lo hemos hablado. Nuestros abuelos sabían sembrar y nosotros perdimos ese oficio", reflexionó. "Investigué el tema, me han mandado fotos de Alemania en donde la gente, fuera de la capital, tiene un espacio de tierra para poder sembrar, cosechar y tener sus alimentos".

Patricio criticó las políticas asistencialistas de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y expresó su deseo de que esto cambie con Alberto Fernández. "Primero fue Cristina, pero después Macri continuó con lo mismo, porque no cambió la cultura del plan, sino que la hizo crecer. Esa me parece una política que económicamente es inviable. No puede una persona mantener a cuatro. En Suiza, si te quedás sin empleo te mantienen durante uno o dos años pero tratan de conseguirte trabajo, y eso es sano. Te lo digo como artista, si yo hago solo shows a la noche y no hago nada durante el día, es insano para mí. Por eso, si tenés un plan, colaborá con el hospital de al lado, pintá lo de allá... Tiene que con ver dignificar: 'Hacé algo a cambio de lo que te damos'. Yo podría levantarme a las tres de la tarde, pero es un descontrol la vida así, por eso hago otras cosas que la gente no sabe".

"Creo que lo que dijo Susana tiene que ver con que tenemos un país con mucha tierra y estamos todos concentrados en Capital Federal. Ya lo decía Alfonsín cuando quería llevar la capital a Viedma", argumentó. "Hay un montón de tierras fuera de la ciudad que podrían ser comunitarias, y hablo de tierras fiscales, no terrenos de Pereyra Lucena o de Báez. Las plazas podrían tener manzanas o naranjas para que los chicos que están en el semáforo coman. Ese es el plan que estoy tratando de hacer con una fundación".

Según su teoría, lo más sano para aquellos que reciben ayuda del estado sería trabajar a cambio del beneficio. "El camino es darte algo pero que vos también des a cambio, por tu dignidad". Para llevar adelante el plan, el músico está intentando contactarse con gente del estado. "He tratado de comunicarme y espero poder tener una reunión con quien asigne Alberto Fernandez, porque es algo que me preocupa".

Patricio aseguró que su hermana, con quien ha conversado muchas veces sobre el proyecto, está muy de acuerdo con esto. "Se lo he comentado a Susana y a ella le parece bárbaro. Creo que lo que dijo estuvo mal entendido". El hombre también comentó que esto nació después de que él mismo viviera un tiempo lejos de la ciudad. "Yo tuve la experiencia de vivir en el campo en Uruguay, y también en Benavídez, donde tenía mi propia huerta. Eso me conectó con la vida. Una huerta te enseña un montón de cosas".

Ayer, en su programa, Incorrectas, Moria Casán arremetió contra Susana Giménez: "Susana es un producto de la prensa. La descubrieron en Mau Mau bailando y está condenada a salir en las revistas con cada cosa que dice. Además, le interesa seguir rebotando, aunque sea para que la critiquen. Siempre se le ha perdonado todo. Se ha hecho millonaria durante el gobierno de Carlos Menem, como tantos, y con ciertos exabruptos", reflexionó.