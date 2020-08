El hijo de 21 años de David y Victoria Beckham, ¿casado en secreto?

Brooklyn, de 21 años, se habría casado en secreto con la actriz Nicola Peltz Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2020 • 09:01

Cada vez son más fuertes las versiones que aseveran que Brooklyn Beckham, de 21 años, se habría casado con su novia, la actriz Nicola Peltz, de 25, con quien se comprometió el 11 de julio.

Los rumores surgieron en las últimas horas cuando Peltz compartió en sus Stories de Instagram una imagen de las manos de ambos, en la que se ve la del joven con un anillo dorado en el dedo anular. A los minutos, Nicola subió otra foto, pero de sus vacaciones, sin hacer alusión a una posible boda.

El compromiso fue anunciado el mes pasado con declaraciones de amor mutuas que incendiaron las redes. "Hace dos semanas, le propuse a mi alma gemela que se case conmigo y dijo que sí", escribió el hijo de David y Victoria Beckham. "Soy el hombre más afortunado del mundo y prometo ser el mejor marido y el mejor padre algún día. Te amo, mi amor", concluyó el joven modelo su romántico posteo.

"Soy tan afortunada de poder llamarte mío", comentó la actriz de Transformers: la era de la extinción. "Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida al lado tuyo. Tu amor es el regalo más preciado. Te amo tanto, bebé", expresó Peltz. "Mi chica para siempre. Te amo más que a nada", añadió el mayor de los hijos Beckham.

Brooklyn y Nicola están en pareja desde noviembre del año pasado -él antes estuvo en una relación con la modelo Hana Cross, y previamente con la actriz Chloë Grace Moretz-, son siempre muy afectuosos en las redes, y no se privan de hacer públicos sus sentimientos. "Estoy saliendo con mi mejor amigo y eso me hace tan feliz", escribió Peltz el 22 de mayo.

Tanto ella como David le hicieron un primer gran regalo de bodas a la joven pareja: una fastuosa casa en Londres para que el futuro matrimonio.

La reacción de David y Victoria Beckham

"¡La noticia más emocionante! ¡No podríamos estar más felices de que Brooklyn y Nicola se casen! Les deseamos amor y toda una vida de felicidad. Todos los amamos tanto a ambos", escribió, por su parte, Victoria Beckham, cuando su hijo hizo el anuncio. Tanto ella como David le hicieron un primer gran regalo de bodas a la joven pareja: una fastuosa casa en Londres para que el futuro matrimonio, que vive en Estados Unidos, tenga una vivienda disponible cuando viajen a la capital inglesa.

En cuanto a los rumores de casamiento, hasta el momento la pareja no salió ni a desmentir ni a confirmar lo que la foto del anillo ha generado.