El íntimo festejo familiar de Marcela Tinayre por sus 70 años

Marcela Tinayre cumplió 70 años, y aunque el covid no le permitió hacer un gran festejo, no quiso dejar de celebrar junto a su familia. Con una cena íntima en su casa de Barrio Parque, realizada la noche anterior a su aniversario, la hija de Mirtha Legrand aguardó a que sean las 12 de la noche para recibir un nuevo año con algunos de sus seres más queridos.

Entre los pocos invitados se encontraban sus hijos, Rocco Gastaldi, Juana y Nacho Viale, su nieta mayor, Ámbar de Benedictis, su expareja, Ignacio Viale del Carril, el novio de Juana, Agustín Goldenhorn, y una de las hijas de su exmarido, Valeria Gastaldi, quien llegó con su pareja, Facundo Pereyra.

El 2020 no ha sido un año fácil para Marcela. En medio de la pandemia tuvo que despedir a su tía Goldy, hermana gemela de Mirtha, a su marido y padre de su hijo menor, Marcos Gastaldi, y a una de sus mejor amigas, Sofía Neiman, quienes murieron en un lapsus de seis meses. "El 2020 me metió en una licuadora que me sacude para ver hasta dónde llego", confesó hace algunas semanas.

Como si fuera poco, a comienzos de septiembre su hijo Nacho sufrió un accidente mientras manejaba con su moto por Capital Federal. "Yo estaba en mi casa el sábado cuando me avisaron por teléfono y me desmayé. Me caí al piso. 'Una más no aguanto', me dije. Un amigo que estaba en casa con su pareja agarró el teléfono y me repetía lo que le decían. Yo solamente preguntaba si estaba vivo", contó en ese momento.

"Yo soy coqueta y no me gusta que me estén recordando cuántos años tengo. Además, no me siento de mi edad: ando todo el día en shorts y hasta saldría en la tele así. "No tenés edad para ponerte eso. ¡Pero salí de acá! Yo me pongo lo que se me da la gana". Me gustan las minifaldas, los vestidos cortos, tengo lindas piernas y me gusta mostrarlas. Punto", aseguraba en abril durante una entrevista con la revista HOLA!.

"Creo que la gente piensa que soy una mujer honesta, sincera, zarpada -cosa que es verdad y muchas veces me tengo que contener- y que me gusta mucho lo que hago. Muchos me verán soberbia y maltratadora, pero creo que es el tono que uso en algunas situaciones lo que más molesta. Pero lo bueno de la vida es que todavía estoy a tiempo de seguir aprendiendo y evolucionando", agregaba.

