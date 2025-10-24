El mensaje de Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefe, a los trabajadores del canal: “Quiero transmitirles tranquilidad”

Este jueves se concretó oficialmente la compra de Telefe, la emisora televisiva líder en audiencia en la Argentina. El flamante comprador es Gustavo Scaglione, un empresario rosarino de 64 años al que le gusta definirse como “hombre de los medios”, a pesar de que hasta este momento era poco conocido por el público en general y también por los trabajadores técnicos del área artística del canal.

Quizá por eso, en sus primeras horas como flamante dueño de la señal, le dedicó a su equipo una primera comunicación formal, presentándose y poniéndolos al tanto de cuáles son sus planes. “Equipos de trabajo: Como presidente del holding que adquiere el Grupo Telefe, en este primer contacto con ustedes quiero expresarles mi satisfacción por contar con esta posibilidad de continuar el gran trabajo que han realizado todos estos años, para consolidar a Telefe como el canal líder de la televisión argentina”, comienza el escrito.

Y continúa: “Confió en que Telefe continuará prosperando bajo la administración del grupo que represento, preservando y fortaleciendo el legado que ustedes ayudaron a construir. Quiero transmitirles la tranquilidad de que trabajaremos junto a Paramount para garantizar una transición fluida, transparente y respetuosa para todos”.

El comunicado del flamante dueño de Telefe

“Los invito a seguir trabajando con creatividad, profesionalismo y pasión para seguir haciendo de Telefe una de las principales referencias mediáticas de Argentina”, finalizó.

La compra a la empresa estadounidense Paramount se cerró este jueves, pero las negociaciones duraron casi un año. Durante ese tiempo, Scaglione dejó en el camino a otros competidores y, al asociarse con José Luis Manzano, con quien comparte acciones en el grupo América, logró convencer a los vendedores con una oferta superior a los US$100 millones.

“La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos”, afirmó Gustavo Scaglione.

A su vez, Darío Turovelzky, quien continuará desempeñándose como CEO de Telefe, expresó: “La llegada de Gustavo Scaglione nos brinda una plataforma sólida para escalar nuestro negocio. En Telefe estamos comprometidos a seguir liderando y a crear contenidos que inspiren y conecten con las audiencias”.

Scaglione fue construyendo su holding en los medios desde su Rosario natal. Su primer paso fue la compra de Canal 3 de la ciudad santafecina, a la que le fue sumando otras empresas como el diario La Capital, las radios LT8 y FM Vida. En el interior también participó como socio de Daniel Vila y Manzano en proyectos en Santa Fe y Entre Ríos.

Su desembarco en Buenos Aires también se concretó con los mismos partners, ya que participa como accionista en América TV y radio La Red. Además del canal de aire porteño, la compra incluiría otras señales de TV, como el canal 8 de Córdoba, el 5 de Rosario y el 13 de Santa Fe, entre otros.