El miedo de Natalie Pérez antes de sumarse a MasterChef Celebrity

19 de octubre de 2020 • 14:42

El domingo al mediodía, durante la emisión de La Peña del Morfi, Marcelo Polino reveló que Natalie Pérez fue la elegida para reemplazar a El Polaco en MasterChef Celebrity, luego de que el cantante diera positivo en el test de covid. Ansiosa por arrancar, la actriz acudió a sus redes sociales para contar que siente un poco de miedo.

"Estoy viendo MasterChef. ¿Por qué dije que sí? Tengo miedo", dijo utilizando un filtro de Instagram que simula un llanto. La cantante le habló a sus seguidores mientras veía la emisión del programa que salió al aire este domingo. "Durísimo", agregó sobre lo que pasaba en la tele.

Mientras el reality avanzaba, Natalie siguió haciéndose preguntas en voz alta. "¿Y si no les gustan mis milanesas y zapallitos? Mis milanesas de todo... ¿Qué hago?", se lamentó en tono de broma, simulando estar arrepentida por su decisión.

Como las emisiones del ciclo de Telefe van un poco adelantadas, la participación de Pérez recién se podrá ver en la pantalla chica a finales de octubre o principios de noviembre. El Polaco estuvo grabando hasta el martes 13, un día antes de que comenzara con los síntomas de coronavirus y pusiera en alerta a la producción para activar los protocolos. Además de él, Vicky Xipolitakis también dio positivo y se encuentra aislada en su casa.

En la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity, los participantes tuvieron que enfrentarse a un desafío que les trajo muchos problemas: preparar un curry con los sabores típicos del sudeste asiático. Luego de mucho suspenso por quienes corrían riesgo de abandonar el programa, quedaron en la recta final el Mono Fabio y Rocío Marengo, pero fue el cantante de Kapanga el expulsado del certamen.

Con mucha emoción, el artista se retiró con unas palabras que movilizaron mucho a sus compañeros y miembros del jurado: "Me sacaron de mi zona de confort, ahora vuelvo un poco a la caverna, pero me hicieron muy bien este tiempo. Mi actividad está parada hace más de seis meses, y pude poner la cabeza en otro lado, y llevarme un montón de información de sabores y texturas. Me llevo un montón de amigos, muchas gracias".

