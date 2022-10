El peculiar casamiento de Jennifer Garner que la actriz mantuvo oculto: “Invité a mis hermanas y a mis padres”

escuchar

La actriz Jennifer Garner cumplió 50 años el 17 de abril y la cifra redonda fue muy significativa para ella. Por lo tanto, decidió realizar un festejo muy particular y bien diferente a los que organizó en otros años. La protagonista de Si tuviera 30 le reveló a la publicación Town & Country que apostó por “una boda para sí misma” y festejada con ciertas reglas.

“Básicamente tuve una boda conmigo misma”, le contó a la revista. “Estaba tan emocionada por lo que estaba haciendo”, subrayó. Luego de esa peculiar revelación, la actriz contó quiénes fueron los asistantes: “Invité a mis hermanas y a mis padres”, recordó.

Asimismo, les solicitió como regalo de cumpleaños/boda que preparen un total de 5 mil mochilas con comida suficiente para alimentar a familias de cuatro integrantes, propuesta que va en sintonía con su trabajo con el programa de beneficiencia Bendiciones en una mochila.

Jennifer Garner cumplió 50 años en abril MICHAEL TRAN - AFP

A raíz de su pedido, su familia se abocó enteramente a ese objetivo tan importante. “Puse a todos a trabajar”, contó Garner. En cuanto a la banda sonora de su “boda”, la actriz de La joven vida de Juno, quien estuvo casada con Scott Foley de 2000 a 2004 y con Ben Affleck de 2005 a 2018, compartió que sonó “Rocky Top” de los Osborne Brothers.

La sorpresa que recibió Jennifer Garner en su cumpleaños

La sorpresa que le hizo Donny Osmond a Jennifer Garner para su cumpleaños (Foto: Captura de video)

El día de su “casamiento”, Garner recibió una gran sorpresa por parte de uno de sus máximos ídolos, el cantante Donny Osmond. Todo comenzó cuando, unos días antes de la celebración, Garner estaba en un café, lugar en el que recibió un mensaje especial a su teléfono: un video en el que Osmond le interpretaba una canción.

La reacción de Jennifer, entre feliz y sorprendida mientras miraba las imágenes, fue captada por uno de los presentes. Sin embargo, todavía faltaba más. Tras ver el video, y en un momento de emoción, notó que había una presencia detrás suyo. El propio Osmond, de 64 años, se había apareció en el café y se puso a cantar: “¡Jennifer, es tu cumpleaños!”.

La sorpresa que le hizo Donny Osmond a Jennifer Garner para su cumpleaños (Foto: Captura de video)

Garner se levantó de su asiento de inmediato y lo abrazó: “Tengo tanto calor, ¿puedo sacarme el jersey?”, le preguntó y el cantante no pudo evitarse reírse. Asimismo, el artista llevaba en sus manos una torta de cumpleaños en la que se podía leer: “¡13 going on 50! Con amor, Donny”, en lo que fue una clara referencia a la exitosa comedia romántica que protagonizó la actriz junto a Mark Ruffalo, 13 going on 30 (Si tuviera 30).

Jennifer Garner recibió una gran sorpresa de cumpleaños por parte de uno de sus ídolos, Donny Osmond (Foto: Captura de video)

Una vez pasada la sorpresa, Garner y Osmond se sentaron uno al lado del otro y cantaron a dúo el clásico “Make the World Go Away”, una canción del músico y de su hermana, Marie Osmond. Garner se encargó de recopilar y compartir las imágenes con sus más de 12 millones de seguidores en Instagram. “Mi primera (pre)sorpresa de cumpleaños fue una maravilla: el único, leyenda en su tiempo, objeto de mi adoración y devoción infantil, Donny Osmond, apareció para dejarme boquiabierta”, escribió la actriz y amplió: “Se tomó una hora y media de su día para sentarse conmigo, cantar mis canciones favoritas y darme una clase magistral sobre cómo ser un acto de clase. Gracias, Donny”.

Ese día, el sitio estadounidense Page Six recordó que Garner confesó por primera vez en público su devoción de toda la vida por Donny Osmond en 2019, cuando la periodista Katie Couric compartió en Instagram un video de Cher cantando junto a The Osmonds, el grupo que lideraba el cantante. “Mi mayor enamoramiento número uno de todos los tiempos, Donny Osmond”, comentó Garner junto con un emoji de beso. El músico, por entonces, le respondió: “Milagroso que esos monos no te hayan asustado”, en referencia al look que llevaba en el video en cuestión.

(Fuente: Instagram)

Recientemente, y con motivo de su cumpleaños número 50, se dio a conocer que la actriz, madre de tres hijos, quien sigue actuando pero con menor frecuencia, tiene una fortuna estimada de 14 millones de dólares, lo que le valió el quinto lugar del ranking de actrices mejor pagas de Hollywood, según consignó la revista estadounidense Forbes .

En el último tiempo, Garner se ha abocado también a compartir recetas de cocina con sus seguidores de Instagram, con quien creó una comunidad muy amigable y con quien también entabla diálogos en ocasiones festivas, como la inminente llegada de Halloween que tiene muy entusiasmada a la actriz.

LA NACION