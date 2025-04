El pedido de ayuda de Peter Lanzani y su novia luego de sufrir un robo en Neuquén, a dos semanas de su detención en Ushuaia

Dos semanas después de haber sido detenido en Ushuaia por pintar grafitis en la fachada de un edificio abandonado, Peter Lanzani acudió a sus redes sociales para pedir ayuda, tras ser víctima de un robo en Neuquén.

“Hola amigos de Neuquén. Me robaron una mochila con mis discos rí g idos con mucho material audiovisual . Si tienen alguna data o me pueden ayudar, sería de gran ayuda. Gracias”, escribió el actor en una historia de Instagram.

El pedido de ayuda de Peter Lanzani luego de ser víctima de un robo en Neuquén

Su novia, la modelo Leila Ceballos, replicó el mismo pedido en sus redes y además arrobó a “No me baño”, una agrupación de grafiteros originaria de Tandil que luego se expandió a la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades de todo el mundo. De hecho, luego de que Lanzani fuera arrestado en Ushuaia el pasado 21 de marzo mientras pintaba un edificio abandonado junto a otros dos jóvenes (oriundos de Tandil), que también fueron aprehendidos, algunos usuarios de las redes sociales comenzaron a especular con que el ex Casi Ángeles también forma parte del movimiento “No me baño”.

“Veníamos haciendo una obra audiovisual y quedó toda la data en estos discos. Es lo único que queremos recuperar” , contaron desde la mencionada cuenta junto a una foto de los equipos perdidos por el robo. A su vez, el actor también mostró a sus más de 700 mil seguidores la computadora y los discos que les robaron e intentan recobrar.

La agrupación "No me baño" compartió el mismo pedido de ayuda que publicaron Peter Lanzani y su novia Leila Ceballos

El actor mostró a sus más de 700 mil seguidores los objetos de valor que le robaron e intenta recuperar

Por último, según detalló Lanzani en sus historias de Instagram, el hecho delictivo ocurrió por la zona del mirador de la costanera de Neuquén, con vistas al río Limay.

Hasta el momento se desconoce qué está haciendo el actor en la Patagonia. Previamente, durante su complicado paso por Tierra del Fuego, se creyó que estaba trabajando en el proyecto audiovisual sobre la vida de Luca Prodan que había anunciado en 2023 y en el cual, según él mismo había dicho, interpretará al célebre líder de Sumo a la vez que oficiará como director.

Según detalló en imágenes, el hecho ocurrió en el mirador de la costanera, con vistas al río Limay

Cómo fue la detención de Peter Lanzani en Ushuaia

El pasado viernes 21, el protagonista de Argentina, 1985 fue detenido por la policía en Ushuaia, Tierra del Fuego, mientras pintaba un grafiti en un edificio abandonado junto a otras dos personas, que también fueron aprehendidas.

Todo comenzó alrededor de las 00.50 en la calle Piedrabuena al 49 de la ciudad, cuando Juan Pedro Lanzani estaba interviniendo un portón de chapa con un aerosol verde. Aunque no llegó a terminarlo, el grafiti parecía ser de alguna especie de dibujo animado o caricatura. Ahí fue cuando el cabo Diego Payba, que estaba en un móvil en prevención, se encontró con la escena.

Así quedó el graffiti en Ushuaia por el que Peter Lanzani fue detenido Gentileza: Info Fueguina

El momento de la detención. Los tres involucrados estaban pintando en un lugar abandonado Gentileza: Policía de Tierra del Fuego

Los tres hombres pintaban sobre un edificio que se encuentra abandonado, donde antes funcionaba una empresa de artículos para la construcción llamada Imcofue. Lanzani fue detenido junto con los dos hombres, identificados como Gastón Zieher, de 26 años, y Valentín Bovati, de 27. Las imágenes que se viralizaron en redes sociales mostraban a los tres involucrados colocados de espaldas y con sus manos contra la pared, mientras los policías inspeccionaban la escena.

Se desconoce qué es lo que estaban pintando debido a que ni el actor ni los otros involucrados realizaron declaraciones al respecto. El entorno de Lanzani tampoco dio versiones a la prensa. Aun así, su accionar califica como un delito de flagrancia por daños.

Lanzani estuvo detenido hasta el mediodía. La Fiscalía de Turno, a cargo de Ignacio Díaz Ramos, fue la que intervino en el caso. El actor fue liberado tras una audiencia con el juez a las 11, donde se determinó que deberá pagar una multa.

