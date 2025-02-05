Modelo e influencer: quién es Leila Ceballos, la nueva novia de Peter Lanzani

Después de estar en pareja con reconocidas figuras como Lali Espósito y Tini Stoessel, Peter Lanzani ha decidido apostar nuevamente al amor junto a una joven prácticamente desconocida para los medios. El actor sorprendió a sus seguidores al hacer pública su relación con la influencer Leila Ceballos, con quien compartió unas recientes vacaciones en el sur del país.

La noticia se confirmó después de que la nueva pareja del intérprete compartiera un video en su cuenta de TikTok, donde se la ve disfrutando de su primera escapada junto al artista. En el clip, titulado “POV: Te vas de vacaciones por primera vez con tu novio”, se observan momentos íntimos de la pareja en la Patagonia. Entre otras escenas, Lanzani aparece relajado, bailando, preparando un asado, practicando rafting, jugando al golf y disfrutando de una banda en vivo.

Las vacaciones de Peter Lanzani con su novia, Leila Ceballos

El video no tardó en viralizarse, y las fans del actor reaccionaron con entusiasmo. Muchos comentarios expresaron admiración y buenos deseos para la pareja. “Leila está cumpliendo el sueño adolescente de muchas”, “Llevalo a la luna por nosotras” y “No le rompas el corazón, es el novio de las chicas”, fueron algunos de los mensajes que le dedicaron.

Ceballos es una modelo de 25 años que se desempeña en el área de marketing digital y las relaciones públicas. Además, busca consolidarse como creadora de contenido. En su cuenta de Instagram, donde tiene alrededor de 2.700 seguidores, comparte fotos de sus viajes y momentos de ocio con amigas. En TikTok, la joven cuenta con más de 8.000 seguidores.

Aunque no es parte del mundo mediático, su interacción en las redes sociales le ha permitido ganar visibilidad. Su perfil es discreto, al mismo tiempo busca viralizar su contenido para fortalecer su presencia como influencer. Su reciente exposición junto a Lanzani la ha puesto en el foco de atención.

En cuanto a la vida privada del actor, el hermetismo ha sido una constante a lo largo de los años. En octubre de 2023, surgieron rumores de un romance con una joven de La Plata y, durante la entrega de los Premios Cóndor, el intérprete mencionó que estaba en pareja con alguien “fuera del medio”.

En el pasado, a Lanzani solo se le conocieron dos relaciones mediáticas: una con Lali Espósito, su compañera en Casi Ángeles, y otra con Tini Stoessel, entre 2013 y 2015. Meses atrás, el canal de streaming Olga organizó el Cris Morena Day, con shows musicales y entrevistas a actores. Durante el evento, Lali y Peter recordaron su trabajo juntos en la ficción y revivieron no solo la historia de amor de sus personajes, Mar y Thiago, sino también su propio romance en la vida real, causando euforia entre el público.

El reencuentro de Lali Espósito y Peter Lanzani en la celebración del Cris Morena Day Rocio Varela Fotografia - Olga

En la charla, Lali reflexionó sobre el impacto de su relación en la pantalla. “ Creo que era muy genuino. Más allá del chiste de que en la vida real nos enamoramos, fuimos nuestro amor durante mucho tiempo en una etapa muy especial del amor ”, comentó. A esto, Cris Morena agregó: “Casi tu primer amor”. Cuando la productora se dirigió a Peter para preguntarle si también fue su primer amor, el actor respondió rápidamente: “Sí, por supuesto”.

Lali continuó: “Mar y Thiago, no sé si coincidís, pero me parece que había algo tan genuino en los personajes escritos, tan lindos, que a nosotros nos salía con mucha facilidad ese encanto que tenía la pareja. Creo que traspasó la televisión y, bueno, fijate vos, tenemos 70 años ahora y nos siguen queriendo”. Además, la artista reveló que aún hoy le preguntan por Peter: “Él hace una película y por algún motivo estoy mencionada; yo saco un tema y por algún motivo él está mencionado. Me da mucho orgullo, no es algo que me pese ni que me moleste. Todas las parejas que vinieron tuvieron que acostumbrarse. Peter es Peter”.

El actor y la ex protagonista de Violetta estuvieron en pareja entre 2013 y 2015. Archivo

En cuanto a su relación con Tini, Lanzani y la cantante estuvieron juntos por algo más de dos años, en los que no dudaron en mostrarse juntos en diversos eventos. En 2015, decidieron ponerle fin al vínculo. Los motivos de la separación nunca trascendieron.