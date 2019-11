En Pampita Online, la modelo dio detalles de la despedida de soltera que le organizaron sus amigas Crédito: Instagram

1 de noviembre de 2019 • 19:56

Pampita Ardohain empezó su programa este viernes mostrando imágenes de la alocada noche de jueves, en la que celebró su despedida de soltera. "Me despedí con bombos y platillos de mi soltería. Me duele todo. La pasamos tan lindo ¡Qué alegría, qué felicidad! Tengo problemas para superar en el casamiento el día que vivimos ayer. Hay videos que tuvimos que censurar. ¡No pierdan el celular porque las mato!", le advirtió a sus amigas.

La modelo también dijo que el sábado 22 se va a casar con su novio, Roberto García Moritán, por civil, en el Sans Souci. "Vamos a poner la firma, como corresponde. Estamos iniciando una familia y nos parece bárbaro arrancar con todo. No podemos casarnos por iglesia pero vamos a tener una bendición", aclaró. Y siguió contando sobre su despedida: "Todo el tiempo tuve miedo. Arrancó todo temprano en la casa de Barbie (Franco), pero yo ni me enteré de esa previa. Me dijeron que ni me podía vestir porque la ropa me la traía Puli (Demaría). Vivimos en la misma calle con Barbie y fui en bata, caminando".

Entonces, Demaría le dijo a Pampita: "Nos sorprendiste muy gratamente porque te entregaste". "Es verdad", contestó la conductora. "Había mucho encaje y yo no soy tan hot", bromeó.

Ya vestidas todas, se subieron a varios autos y fueron tocando bocina hasta el Hipódromo de Palermo, donde cenaron . "Entramos una patota de 40 mujeres bailando hasta con los lentos. Fue muy lindo todo; la gente, amorosa, se enganchaba y tocaba bocina con nosotros. Y en el auto saludaba tipo princesa. En ese momento me llamó uno de mis hijos para decir que no se podía dormir", reveló la modelo.

A pesar de que Pampita pidió que nadie llevara celulares, sus amigas no le prestaron atención. "Ya sabía, no iban a aguantar", indicó. Y tampoco le hicieron caso en otro de sus pedidos: ningún stripper. "Nos tocó uno disfrazado de Guasón, que bailaba re mal. Me quería chuponear, meter mano. Fue muy incómodo. Era un falso stripper. Ya estaba de mal humor hasta que descubrió que el stripper era Julieta Novarro. Nos reímos mucho. No podía creer que me había hecho pasar por eso", aseguró.

El momento culmine de la noche fue cuando llegó el disco-bus, que trasladó a todas hasta un boliche en Costanera, donde siguieron bailando hasta las seis de la mañana. "Estaban desatadas. Tengo un nivel de amigas muy extrovertidas. Hicimos todas el baile del caño en el bus, que tenía bolas de boliche, luces... Al boliche llegó mi hermano, Flor Peña y otras amigas más", destacó. "Ahí sí se guardaron todos los celulares, como habían prometido. Eso después de perder uno de los celulares que creían que era el mío pero era el de Puli. Por suerte estaba en el disco-bus".

¿Cómo terminó la noche Pampita? "Bien porque no tomo alcohol pero tenía mucha hambre así que fui a comer una hamburguesa y me encontré con nuestro camarógrafo. Llegué a casa y estaba Roberto. Me acosté toda pegote porque no quería despabilarme y tenía que trabajar temprano. Pero no podía dormirme y él me ayudó a meterme en la ducha", confesó.

Pampita contó que su futuro marido se va de viaje con amigos para su despedida de soltero. Entonces, sus amigas y compañeras de trabajo propusieron ir a Punta del Este. ¿Tendrá Pampita otra despedida de soltera fuera de Buenos Aires?