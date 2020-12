Adrián Puente, periodista de Telefe y CNN Radio, relató su dura recuperación tras sufrir un ACV isquémico transitorio producto del estrés Crédito: Instagram Adrián Puente

Milagros Amondaray
17 de diciembre de 2020 • 16:42

Adrián Puente, periodista de Telefe y CNN Radio, contó que sufrió un accidente isquémico transitorio hace unos años, que tuvo como disparador un pico de estrés.

"Estemos muy reactivos a observar nuestro alrededor, también en este momento de tanta tensión e incertidumbre, porque hay algo que nos corroe por dentro que es el estrés que a mí casi me deja de rodillas", le compartió Puente a LA NACION. "Por suerte tuve una segunda oportunidad, pensé que iba a terminar con secuelas severas, pero de a poquito se fueron disipando", relató.

El periodista contó su historia en diálogo con el programa Por si las Moscas, de La Once Diez/Radio de la Ciudad. "El ACV que es el más conocido, donde tenés una hemorragia cerebral; y el isquémico que es todo lo contrario, no tenés una hemorragia sino que hay un momento en el que uno de los dos circuitos deja de drenar sangre. Entonces eso te provoca un bache que te puede afectar alguna región del cerebro", dijo Puente y reveló que sufrió lo segundo.

"Fue horrible. Me sacó el equilibrio y mi cuerpo prácticamente no respondía". Puente contó que debió agarrase de las paredes para llegar al sector de la casa donde se encontraba su esposa y poder explicarle lo que le estaba sucediendo. "Fue horrible, quedé en silla de ruedas e inestable, con otros síntomas".

En diálogo con este medio, el periodista recordó que los médicos le recomendaron, para su recuperación, realizar una actividad deportiva no competitiva. "Mirá cómo son las cosas, yo tenía abandonaba la bicicleta de la que siempre estuve enamorado, y la retomé y ahora soy un fanático completo de la bici en todas sus manifestaciones. No solo la uso por ocio urbano, sino también como medio de transporte. La bici nos hace ver hacia los costados, nos ralentiza y nos hace recuperar la esencia", remarcó.

Por otro lado, Puente le contó a LA NACION que tras el ACV se dedicó a "restituir el tejido familiar" y ver el entorno. "Empecé a recuperar los sonidos, los olores, el olfato de las cosas a las que ya no les daba entidad... todo eso fue parte de mi recuperación", señaló.

"A eso se llama 'bajar un cambio', todo llega a su tiempo, el tema es no torcerse en el camino o hacer lo que hice yo que fue agobiar el reloj, exprimirle cada minuto, superponer trabajos, porque me iba laboralmente bien pero no me sirvió para mucho porque cuando tenía que disfrutarlo no tenía margen para hacerlo y terminé con mi salud comprometida", apuntó y compartió cuál fue el principal aprendizaje que tomó de ese episodio.

"Hay que respetar los tiempos que si se van, no vuelven. Porque me pasó que de repente miré a mis hijos y habían crecido mucho más de lo que yo creía, y a mis viejos, que habían envejecido mucho más de lo que yo tenía en la cabeza, y no está bueno", concluyó.

