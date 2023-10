escuchar

Primero fue su romance con Brad Pitt, allá por los 90, lo que la llevó a las tapas de las revistas. Luego, su figura ganó fama mundial gracias a su interpretación de Viola de Lesseps en Shakespeare apasionado (1998), trabajo que no solo disparó su fama sino que, además, le valió un Oscar como mejor actriz. Desde ese entonces, Gwyneth Paltrow es siempre noticia: por sus películas, por su vida privada y por sus proyectos como empresaria. Cansada de ser el centro de la escena, l a actriz tomó una decisión: va a desaparecer de la vida pública, y nadie la va a volver a ver “nunca más”, aseguró.

Paltrow, de 51 años, reveló sus planes en una entrevista que le concedió a la revista femenina estadounidense Bustle. Todo surgió cuando le consultaron sobre el futuro de Goop, la empresa que fundó en 2008 y que vende productos relacionados al bienestar. “Aún no estamos listos para vender. Necesito algunos años más”, explicó la protagonista de Grandes esperanzas. Cuando el periodista le sugirió hacer una salida dramática de la compañía para su cumpleaños número 55, Paltrow respondió que eso la haría feliz. “Literalmente desapareceré de la vida pública”, reveló. “Nadie volverá a verme nunca más” , agregó, como para que quede clara la idea.

Gwyneth Paltrow durante el lanzamiento de Goop Lab Getty Images

Luego de asegurar que no obtiene ningún tipo de placer de su vida en Hollywood o su día a día como empresaria, la actriz aclaró que su satisfacción profesional proviene de “crear, colaborar, recibir nuevas ideas, innovar, pensar en el futuro, estrategias, visión y ese tipo de cosas”. Además, fue categórica cuando le consultaron si el dinero la motiva. “Lamentablemente no. Nunca podría sentirme atraída por un tipo realmente rico. Y no tomo decisiones para generar valor de manera incorrecta. Siempre he hecho películas independientes. No lo sé. El dinero nunca ha sido lo mío. Nunca ha sido mi motor ”, explicó. En la actualidad, Paltrow, quien está casada con el productor Brad Falchuk.

Gwyneth Paltrow Ceo de Goop AFP

Por último, la fundadora de Goop también reveló que paga por los productos que utiliza. “Compro todo en Goop”, dijo, y explicó por qué lo hace. “Existe un concepto en la Cabalá llamado Pan de la Vergüenza. Es la idea de que si obtienes cosas sin ganártelas, eventualmente pierden su valor y puede ser muy corrupto”. “ Cuando mis amigos inician negocios, les digo: ‘No regales tus cosas. Estás creando valor, imbuyendo valor en cada punto de contacto todo el tiempo’ ”, completó.

Empresaria del bienestar

En 2008, Paltrow lanzó Goop, una empresa que produce artículos de lujo para el bienestar y documentales para Netflix con consejos de sexo y pareja. Según explicó la actriz, el nombre de la empresa surgió porque una vez le dijeron que las compañías más exitosas tienen dos letras ‘o’ en sus marcas y las puso en medio de sus iniciales. Goop no significa nada, aunque ella la convirtió en una palabra que simboliza su filosofía de vida saludable y plena.

Gwyneth Paltrow, una influencer de la vida sana, con su jugo de apio

El negocio es tan exitoso como polémico, no sólo porque los productos son carísimos (hay pesas para hacer ejercicio bañadas en oro que cuestan casi 115 mil dólares), sino que se promocionan con presuntos efectos beneficiosos para la salud que no han sido probados científicamente. Entre los más controvertidos están los huevos de jade que se usan en los genitales para –supuestamente– regular las hormonas o un dispositivo para hacer enemas de café, aunque lo más famoso del catálogo son las velas “This smells Like My Vagina”, que se venden a 75 dólares y que tienen, según Gwyneth, un “aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado”, mezcla de extractos de geranio, bergamota cítrica y cedro con rosa de damasco y semillas de ambrette.

En cuanto a las producciones para Netflix, The Goop Lab estará compuesto por seis capítulos de 30 minutos que tratan sobre temas de salud física, mental y sexual, con la conducción de la propia Paltrow. La curación a través de la energía, terapias poco convencionales, técnicas basadas en la pseudo-ciencia o entrevistas a investigadores, médicos o “profesionales de la salud alternativos” son algunos de los temas que se tratan en el show, y todos ellos han sido explorados por la gurú del estilo de vida y su equipo.

