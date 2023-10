escuchar

Jada Pinkett Smith compartió explosivas revelaciones sobre su vida en su libro de memorias recientemente publicado, titulado Worthy. La actriz que contó que está separada de Will Smith desde 2016 ahora contó cómo reaccionaron sus hijos frente a sus confesiones.

En una entrevista publicada por InStyle, la actriz de 52 años contó cuál fue la postura de sus hijos frente al contenido de sus escritos. Jada y Will se casaron en 1997 y se convirtieron en padres de Jaden, que hoy tiene 25 años, y de Willow, de 22. El actor también es papá de Trey, de 30, fruto de su anterior relación con Sheree Zampino.

Antes del lanzamiento del libro, Pinkett Smith puso en conocimiento de sus hijos lo que iba a contar. “ Lo que hice fue decirles lo que hay en el libro, qué historias iba a compartir sobre ellos específicamente y preguntarles si estaban de acuerdo con eso ”, aclaró.

La actriz mencionó que a sus hijos, incluido Trey, se les dijo lo que contenían las memorias y contó además que en ese momento su hija fue la que se mostró más entusiasmada al respecto. “Willow las leyó. Es una lectora ávida y es la próxima autora de la familia. Tiene un libro de ficción que se publicará el 7 de mayo [de 2024] ”, señaló.

Y continuó: “ Ella leyó una gran parte de mi libro incluso antes de que lo editaran, le encantó. No podía esperar y me dijo: ‘Mamá, me llevaré esta copia. Tengo que terminar mi lectura’. Estaba muy emocionada por eso ”. Si bien Willow se mostró entusiasmada desde un principio, sus hermanos todavía no lo leyeron. “A los chicos [Jaden y Trey] les dije lo que contenía. Eventualmente lo leerán”, aclaró en la entrevista.

Si bien Willow disfrutó de la experiencia de leer las reflexiones hechas por su mamá, recientemente se informó que ella y sus hermanos “se sienten mal por su padre” y hubiesen deseado que algunos asuntos de la familia hubieran “permanecido en privado”.

Una fuente reveló a Entertainment Tonight que Willow y Jaden “se sienten mal por los titulares recientes” que se refieren a sus padres. “Saben que han pasado por muchas cosas últimamente y esto no ayuda”, destacaron.

Will Smith, movilizado

Según un informe que compartió el portal de noticias PageSix, Will Smith, por su parte, busca mantenerse ocupado “saliendo con sus amigos y sus hijos” en estos días. “Está tratando de no dejar que ningún ruido exterior lo afecte. Will ama a Jada, siempre la ha respaldado y siempre lo hará. Ha estado tratando de brindarle su apoyo y, al mismo tiempo, cuidar de sí mismo”, agregaron.

La familia Smith al completo durante los premios Oscar The Grosby Group

En un mail enviado al periódico The New York Times, el protagonista de Rey Richard: una familia ganadora se pronunció sobre los dichos de Pinkett y mencionó el estado de “ceguera emocional” en el que ambos estuvieron inmersos por mucho tiempo. “Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida, surge una especie de ceguera emocional y es muy fácil perder la sensibilidad ante sus matices ocultos y su belleza sutil“, escribió el actor, quien añadió que las revelaciones de Jada lo “despertaron”.

Por otro lado, el actor destacó las cualidades de la madre de sus hijos con sentidas palabras: “Ella es mucho más resiliente, inteligente y compasiva de lo que había llegado a imaginar”.

En los últimos días, al ser consultada sobre el estado actual del vínculo con el padre de sus hijos, la autora de Worthy aseguró que están viendo “cómo ser socios” en esta nueva etapa de su relación. “Hemos estado trabajando conjuntamente de forma intensa para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, cómo ser socios. Hice la promesa de que nunca habrá una razón para que nos divorciemos y trabajaremos en eso “, explicó.

La presentadora de Red Table Talk hizo públicos otros secretos sobre su vida en el libro. Entre otros asuntos, Jada también se refirió a la cachetada que su Smith le propinó a Chris Rock en la entrega de los premios Oscar 2022.

LA NACION