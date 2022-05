El polémico gesto de Kim Kardashian con su novio, Pete Davidson: “Sacate la gorra”

La familia Kardashian está acostumbrada a que su vida entera pase por los medios, lo que provoca que asiduamente estén en el ojo de la tormenta. Esta vez, la protagonista de las críticas fue Kim, quien fue cuestionada luego de que saliera a la luz un video en donde le pide a su novio, Pete Davidson, que se quite una de las dos gorras que llevaba puesta de una manera un tanto grosera.

“Sacate una de las dos gorras”, le dice la mediática al comediante de Saturday Night Live. “Pero no sé dónde poner la otra gorra”, le responde él. “Ella te la sostiene. Es solo por si esto funciona y queremos usar las imágenes en algún sitio o por si quiero publicar un detrás de escena de todo esto”, le dice Kardashian, quien estaba por sacarse fotos con el vestido de Marilyn Monroe que utilizó para la gala del MET, la semana pasada.

“Ah, ¿entonces no quieres que tenga doble sombrero? Te lo agradezco. Gracias”, le respondió Davidson con sarcasmo. “Yo solo te estoy cuidando”, responde Kim, quien logra su cometido . “Gracias. Este sombrero causó muchos problemas”, dice él mientras entrega la gorra a un asistente.

Enseguida, los comentarios debajo del video comenzaron a acusar a Kardashian de ser una manipuladora y de querer controlar a su pareja, coartando su propio look y no dejándolo expresarse a través de su imagen en pos de sus intenciones comerciales.

“ Ella es controladora. No le deja ser él mismo y llevar dos gorras. ¡Dejalo llevar dos malditas gorras, Kim! Se trata de su estética ”, escribió una usuaria. “Bandera roja de comportamiento pasivo agresivo. En lugar de decirle que no quiere que la haga quedar mal, que es lo que está insinuando, ella argumenta que está cuidando de él. Eso es tener el control y ser egoísta”, agregó otro.

Algunos fanáticos también recordaron como Kanye West controlaba a Kim con su imagen. “Yo siempre creí que tenía muy buen estilo, hasta que conocí a mi marido y él me dijo que tenía el peor de los estilos”, contó Kardashian durante una nota en 2018. “Él fue muy amable y limpió todo mi guardarropas”, reveló en su momento.

Kardashian (41) y Davidson (28) hicieron oficial su romance en noviembre de 2021. El comediante y la it girl se conocieron hace dos años en el cumpleaños del cantante Kid Cudi, y el primer indicio de que estaban juntos surgió en octubre pasado, cuando Kim hizo una participación en el programa humorístico Saturday Night Live y tuvo que besar a Pete durante un sketch en el que estaban caracterizados como Jazmín y Aladino. Más tarde, fueron vistos en un parque de diversiones, muy sonrientes, y también compartieron en las redes las fotos del cumpleaños de Davidson, en el que estuvo Kim, aunque en ese momento no se podía afirmar que fueran algo más que amigos.

Davidson es un cómico neoyorquino muy conocido en los Estados Unidos. El romance generó varios titulares, ya que Kardashian está en pleno proceso de divorcio de su todavía marido, el rapero Kanye West y, aunque él sí se ha dejado ver con nuevas parejas, sus muy polémicas redes sociales dejan entrever que no le gusta que la multimillonaria empresaria y estrella televisiva salga con el humorista.

Los celos de West se hicieron públicos cuando un amigo de Davidson filtró a algunos medios estadounidenses unos mensajes que se intercambiaron el cómico y el rapero. “¿Podés calmarte un segundo? Son las ocho de la mañana y no quiero que estemos así”, arrancaba la conversación del humorista, por lo que se pudo ver en los mensajes. “ Kim es la mejor madre que he conocido nunca. Lo que hace con esos niños es alucinante y no sabés qué pu... suerte tenés de que sea la madre de tus hijos. He decidido que no voy a permitir que nos trates así y se acabó lo de estar callado ”.

A ello, West le respondía: “Oh, qué atrevido. ¿Y dónde estás ahora?”. Davidson replicaba: “En la cama con tu mujer”, y le mandaba un selfie sin camiseta desde una cama. “Me alegra ver que has salido del hospital y de rehabilitación”, contestaba West, mientras el otro replicaba. “Igual por aquí. Es una maravilla lo que esos sitios hacen por vos cuando necesitás ayuda. Deberías probar. Estoy en Los Ángeles hoy si querés dejar de ser un tonto en Internet y hablar”.