Amber Heard y una referencia a Kate Moss que fue curiosamente celebrada por los abogados de Johnny Depp

Johnny Depp y Kate Moss fueron una de las parejas más icónicas de los años 90. Él, un reconocido y atractivo actor. Ella, una de las modelos más famosas del mundo. Sin embargo, los excesos y las peleas cobraron protagonismo, y el amor se terminó luego de cuatro años de relación. Tras la ruptura, cada uno rehizo su vida, y lo que sucedió entre cuatro paredes quedó en la intimidad… hasta ahora. Es que la actriz Amber Heard mencionó una violenta pelea que la pareja habría mantenido, en el marco del juicio que le inició Depp por difamación.

Mientras repasaba una escena violenta que, contó, vivió con Depp, Heard dijo tener constancia de que su expareja había ejercido violencia física contra la modelo mientras eran pareja. “ Él empujó a Kate Moss por las escaleras, escuché esto de dos personas, y esto estaba fresco en mi mente ”, explicó la actriz de Aquaman según publicó The Independent. El recuerdo surgió en el juicio mientras Heard repasaba una pelea con Depp en la que estaba presente también su hermana, ocurrida en marzo de 2015.

Johnny Depp presentó una demanda contra Amber Heard (Foto: Evelyn Hockstein - Reuters Pool)

Durante su declaración, Heard afirmó que su hermana estaba cerca de una escalera, “en la línea de fuego, tratando de que Johnny se detuviera”. Luego mencionó que ese episodio le hizo recordar un supuesto incidente entre Moss y Depp.

Heard recordó que le tiró una lata de una conocida bebida energizante al actor y que lo golpeó en la espalda, que el actor se enfureció y que la siguió escaleras arriba, hasta que su hermana Whitney intervino en un esfuerzo por interponerse entre la pareja. En ese momento mencionó a Moss. Además, explicó que fue la primera vez que golpeó a su ex.

Lo curioso es que, tal como trascendió en las redes, los abogados de Depp celebraron la referencia que hizo Heard sobre ese supuesto episodio. Muchos entienden que, a partir de que la actriz trajo al juicio ese rumor, “abrió la puerta” para que se presente evidencia concreta para refutar sus dichos .

Si bien durante la relación de Depp y Moss trascendieron fuertes discusiones y peleas, la versión que sacó a la luz Heard durante el juicio que le inició el actor no fue confirmada por la modelo británica, quien podría ser llamada a atestiguar.

Un amor intenso

Johnny Depp y Kate Moss integraron una pareja icónica en los 90. Destilaban belleza, desenfreno, pasión y rebeldía, pero su estilo de vida y ciertos consumos ocultaban la intensidad de su relación.

Kate Moss y Johnny Depp fueron una de las parejas más importantes del mundo de la moda y Hollywood Gentileza usmagazine.com

Depp conoció a la supermodelo en un bistró de moda de Manhattan en 1994 y entablaron una relación no exenta de altibajos. La pareja fue vista en más de una ocasión gritándose en público. Su turbulento romance, en el que no faltaron las drogas y ciertos hábitos autodestructivos, duró cuatro años.

Cuando se separaron, Moss lo pasó mal y tuvo que ser ingresada en un centro de rehabilitación. La modelo aseguró luego, sin embargo, que el actor cuidó mucho de ella cuando estuvieron juntos y contó que, entre otras cosas, le enseñó a lidiar con la fama.

“ No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo. Y eso es lo que extrañé después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar. Y eso supuso para mí años y años de llanto ”, reconoció en una entrevista con Vanity Fair en 2012.

Un juicio que acapara las miradas del mundo

Depp demandó a Heard por difamación en la Corte de Circuito del Condado de Fairfax, después de que ella publicara un artículo de opinión en el diario The Washington Post en 2018 en el que se lo describía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. El artículo nunca menciona a Depp por su nombre, pero los abogados del actor argumentan que fue difamado porque claramente se refería a las acusaciones que hizo Heard en 2016 durante su proceso de divorcio.

Depp versus Heard, un juicio que conmueve a Hollywood

El protagonista de El hombre manos de tijera declaró por cuatro días previamente en el juicio, en los cuales testificó que nunca golpeó a Heard y que en realidad él era la víctima de abuso. Declaró que fue golpeado por ella en múltiples ocasiones y que ella le arrojaba cosas. El actor describió a Heard como una persona con “una necesidad de conflicto”. La psicóloga Dawn Hughes reconoció en su testimonio que Heard por momentos perpetró violencia física contra Depp, pero dijo que esto era poco en comparación con la violencia que sufrió, la cual la dejó intimidada y temerosa por su seguridad.

Luego de que Depp contara su historia, le tocó a Heard. Y ella no escatimó en detalles sobre la turbulenta relación que los unía. Según contó ella, el actor la habría golpeado cuando estaban en un avión por celos a James Franco. “Estaba muy enojado conmigo por haber aceptado un trabajo con James Franco. Odiaba a James Franco, lo odiaba”, dijo la actriz, quien más tarde sumó que se cambió de lugar para que Depp no se enojara. “Simplemente me pateó en la espalda. Y caí al suelo. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Fue como si pudieras oír caer un alfiler en ese avión”, sumó.

Depp sostuvo durante cada encuentro con el Tribunal que nunca fue violento con su exesposa. Heard, en cambio, habló de las reiteradas veces que él la habría golpeado. Una de ellas fue en un sillón. “Estaba sentado en el sofá, estábamos teniendo una conversión normal, no había peleas, no había nada. Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína, tenía un frasco de cocaína. Le pregunté sobre el tatuaje que tiene en el brazo, parecían marcas negras y le pregunté qué decía”. Entonces, supuestamente él contestó: “Wino”. Heard se habría reído y ahí él le habría pegado. “Me abofeteó en la cara”, dijo Heard. “No sabía lo que estaba pasando. Solo lo miré”.