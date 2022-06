Thelma Fardin se explayó sobre #NiUnaMenos y el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Este 3 de junio se cumplieron siete años de la primera marcha del movimiento #NiUnaMenos, celebrada en 2015 en repudio frente al femicidio de Chiara Páez.

En este particular aniversario, la actriz Thelma Fardin compartió en redes sociales sus reflexiones sobre las situaciones de violencia contra las mujeres. Además, se refirió al ya famoso fallo del juicio que enfrentó a Johnny Depp con Amber Heard, en parte, según ella explicó, por la insistencia de muchos de sus seguidores para que se expida sobre el asunto.

La intérprete, quien denunció ante la Justicia al actor Juan Darthés por abuso sexual, se grabó en un video, que compartió ayer en su cuenta de Instagram junto a la frase: “Mañana [por hoy] es el 3-J, que no nos desconcentren: todas a las calles”.

Laura Azcurra y Thelma Fardin en una de las tantas marchas convocada por diversas organizaciones feministas Gerardo Viercovich - LA NACION

Al comienzo del posteo, la actriz expresó: “Vengo bastante hinchada los ovarios porque me están preguntando mucho a mí y a mis compañeras sobre el caso entre Johnny Depp y Amber Heard, como si en Argentina no tuviéramos una agenda lo suficientemente cargada como para preocuparnos”, dijo primero la ex actriz de la tira juvenil Patito Feo.

Y continuó: “Lo loco es que no están tan movilizados por el hecho de que en la Argentina tenemos 117 femicidios y travesticidios, quizás no está absolutamente actualizada la cifra en cuatro meses, es difícil mantenerla actualizada porque muere una mujer cada 30 horas por el solo hecho de ser mujer, y, como cambia minuto a minuto, a lo mejor no la estoy diciendo exacta”.

“Si realmente estamos ante una mujer que mintió, estamos ante una excepción que confirma la regla”, afirmó Thelma Fardin en relación a Amber Heard y el juicio por difamación que perdió frente a Johnny Depp WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fardin repasó entonces diversas denuncias y situaciones que tienen al país como escenario. “Tenemos el caso Lucía Pérez , en el que costó muchísimo conseguir una fecha para el nuevo juicio. Tenemos casos de ‘chineo’, por ahí no saben lo que es, el chineo son los criollos que abusan de niños y niñas de los pueblos originarios cuando cumplen entre 8 y 10 años. Tenemos el caso Buzzi, el caso Alperovich... Y no los veo tan indignados por ese tipo de cosas, como por ejemplo que yo tenga que perseguir a mi abusador por todo el planeta y, sin embargo, no consiga justicia , con cuatro años de revictimización”.

A su entender, los ejemplos del ámbito local “no llaman tanto la atención” ni convocan “tanto a los medios”. Sobre ello, remarcó: “De hecho hay mujeres comunicadoras que todavía se están preguntando qué es el patriarcado para nosotras, como si existiera solo para las feministas, como si no fuera una realidad que atraviesa a todos y a todas, creas o no, porque no es una cuestión de fe, es una realidad ”.

"El patriarcado no es una cuestión de fe, es una realidad", afirmó Thelma Fardin Fabián Marelli - LA NACION

Acto seguido, la actriz aportó mas cifras: “92 huérfanos por femicidios, 139 mujeres desaparecidos, 416 días sin Tehuel, 88 tentativas de femicidio, y una cantidad de denuncias que hay en el sistema judicial y legislativo”.

Al referirse nuevamente al juicio por mutua difamación que enfrentó en los tribunales estadounidenses a ambas estrellas de Hollywood, Fardin apuntó que no siguió la televisación del caso. “Fui leyendo cosas sueltas, hoy intenté leer el fallo, todavía no lo encontré todo traducido, sé que se televisó, que tuvo un nivel de audiencia inédito. Yo quería que mi caso se televisara, porque quería que se viera el nivel de violencia al que somos sometidas las víctimas de abuso sexual cuando declaramos, y no me lo permitieron”, cuestionó.

Más tarde, la actriz consideró que, “si realmente estamos ante una mujer que mintió, estamos ante una excepción que confirma la regla” . Y opinó: “Todo el aparataje que hay movilizando esto funciona perfecto cuando hay que defender a un hombre inocente. De hecho, en Argentina, tenemos en agenda lo que está pasando entre estos dos millonarios y no a las pibas sometidas a un sinfín de violencia”, remarcó.

Thelma Fardin también se refirió a las consecuencias que tiene para una mujer denunciar agresiones o situaciones de abuso sexual. “Otra consulta que me hago: dijeron que lo habían dejado sin laburo a Johnny Depp por estas difamaciones. Por lo que entiendo, el fallo dice que los dos se difamaron. Eso pasa con las mujeres que luchamos, que nos ponemos banderas sociales y nos quedamos sin trabajo por eso, y no hay una figura para poder judicializar esto. Es más, nos cuestionan si judicializamos civilmente a nuestros abusadores”, reflexionó. Y sumó: “Nos aparetean, nos operan mediáticamente diciendo que cobramos sueldos, lo cual es mentira. Nos denostan públicamente, constantemente”.