El relato de Sofía Bovino: "Nos dijo váyanse o las mato a las dos"

Violencia de género: Sofía Bovino contó cómo fue el ataque que ella y Julieta Antón sufrieron en el estudio de danza de Belgrano

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de noviembre de 2020 • 16:04

Sofía Bovino, una de las dos víctimas del intento de homicidio en un estudio de danza de Belgrano, contó detalles del ataque cometido por Sebastián Villarreal, quien actualmente está detenido e internado en el Hospital Tornú.

"Estoy más tranquila, me siento bien y estoy en el Sanatorio Güemes esperando que me operen el dedo, porque tengo una fractura expuesta", explicó Bovino en Cortá por Lozano, en Telefe.

Sofía Bovino se encontraba en el estudio de danza El Club, ubicado en la avenida Lacroze al 2000, con Julieta Antón, bailarina y exintegrante del ShowMatch, cuando Villarreal la atacó. "No tengo una amistad con Julieta así que no sabía que este chico la acosaba, la perseguía. Yo estaba en la parte de adelante del gimnasio, trabajando en cosas administrativas junto con dos colegas. De repente escuchamos un grito muy tremendo, y enseguida más gritos, y vemos que Juli viene corriendo y atrás la sigue este chico con el cuchillo en la mano. Juli vino hacia donde yo estaba, y quedé en el medio entre el agresor y ella. Las otras dos chicas lograron salir corriendo".

Conmovida, Sofía Bovino continuó con su relato: "Me recuerdo pegándole patadas y él tratando de acuchillar a Juli. Todo es una nebulosa. Escuché el ruido del impacto del cuchillo de él sobre la pierna de Juli, y en un momento estábamos en el piso, ella debajo mío y él me agarraba de la muñeca derecha y me decía: 'vos correte'. Y se justificó diciendo: 'le conté que me abusaron y ella se burló de mi'. No sé en qué momento aparecieron unos chicos que estaban colocando ventanas en el piso de abajo. Le pedían que se alejara, tenían unas sogas a intentaban amenazarlo con eso. Y el atacante les decía: 'váyanse o las mato a las dos'. Fue un espanto. Todo el tiempo trataba de mirarlo a los ojos y pedirle que parara. Me tiró un cuchillazo y yo quise frenarlo con la mano izquierda y ahí me cortó".

Finalmente, Bovino habló del momento en que llegó la policía: "Llegaron no sé bien cómo y le pidieron que largara el cuchillo. Él estaba muy nervioso, revoleando el cuchillo en el aire. Yo le decía que estuviera tranquilo, que teníamos que llevar a Juli al hospital, porque sangraba mucho. Siento que las dos estuvimos muy unidas en ese momento, aunque no somos amigas. Es difícil porque una, como docente, siente que sus clases son un espacio seguro. Lo que recuerdo es que la policía llegó rápido y actuó bien, estoy muy agradecida. Cuando estábamos tiradas en el piso le pregunté quién era ese chico y Juli me respondió que era un alumno. Y la escuché decirle a los oficiales que siempre fue un tipo raro en las clases, que trataba de estar a solas con ella, y le estaba encima".

Conforme a los criterios de Más información