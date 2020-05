Son muchas las famosas que están a punto de agrandar la familia durante la cuarentena Crédito: Instagram

En este particular contexto de pandemia de coronavirus muchas famosas están embarazadas: Paula Chaves será madre por tercera vez, al igual que Sabrina Garciarena , y otras desembarcarán en el mundo de la maternidad por primera vez como Virginia Gallardo . También están las que enfrentaron sus temores recientemente cuando llegó el día del parto, como María del Cerro , que fue mamá de Cala , su segunda hija, la semana pasada.

Katy Perry , Hanna Nicole -una de las cantantes del dúo de hermanas Ha-Ash -, Malú , y Chloë Sevigny se suman a esta lista de embarazadas en el plano internacional. Todas las futuras mamás coincidieron en que a pesar de la situación tan delicada en la que están viviendo la gestación, la alegría y la ansiedad de conocer a sus hijos son más fuertes que la incertidumbre o los temores.

Paula Chaves con Filipa en camino

Paula Chaves está esperando a la tercera integrante de la familia. Junto a su marido, Pedro Alfonso , ya son padres de Olivia, de 6 años, y Baltazar, de 3. La niña en camino ya tiene nombre, Filipa, y la modelo comparte día a día postales desde su casa.

Algunas semanas atrás habló en Cortá por Lozano y expresó su preocupación por el contexto en el que transita este embarazo: "Estoy pasando por todos los estados y sé que en un mes y medio voy a tener que ir a un hospital a parir . Tratamos de estar tranquilos en casa y yo intento no abrumarme con pensamientos por demás".

Virginia Gallardo, una madre primeriza

Virginia Gallardo está a punto de conocer a Martina, su primera hija junto a su flamante esposo, el empresario Martín Rojas. La exintegrante de Polémica en el Bar cursa las últimas semanas de gestación y muestra su ansiedad en las redes: "Esperándote, ¡qué nervios!".

Gallardo también confesó que al decretarse la cuarentena obligatoria se vio obligada a cambiar sus planes: "Tuve que suspender ecografía 5D, baby shower , producción de fotos maternal, y nos dejaron sin charlas de preparto, así que voy a parir sin información ". A su vez, contó que no llegó a preparar todo lo que necesitaba para al llegada de su beba: "Hay muchas cosas que quedaron en el camino, pero me arreglaré con lo que tengo. Cuna y cochecito por lo menos ya habíamos comprado".

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski: la primera nena de la familia

Sabrina Garciarena y Germán Paoloski agrandarán la familia en menos de un mes y están esperando a su tercera hija juntos, a quien ya llamarán Mía. La pareja ya tiene a León, de 6 años, y Beltrán, de 3, y esta será la primera niña que llegue a la familia.

"Me genera un poco de temor, pero estoy muy feliz de que llegue esta mujercita a nuestras vidas. Más allá de esta situación tan especial que nos toca atravesar a todos, estamos muy contentos", le dijo la actriz a la revista ¡Hola! recientemente. Y agregó: "El coronavirus me toma por sorpresa y cumplo con todo lo necesario para prevenirme. Me sirve mucho hablar con amigas que también están embarazadas y que pueden sentir las mismas ansiedades y temores".

María del Cerro recibió a Cala

Mery del Cerro fue mamá de su segunda hija, Cala, hace unas semanas atrás, pero fue una de las primeras famosas que expresó sus temores en torno a la pandemia, mientras vivía su embarazo en plena cuarentena. "Soy una persona muy tranquila, pero esto nos pasó por encima a todos", había dicho en diálogo con Los ángeles de la mañana dos semanas antes de dar a luz.

Finalmente el martes 14 nació Cala, y junto a su pareja, el DJ Meme Bouquet , compartió la feliz noticia en las redes sociales, además de emotivos videos del momento del parto .

Sofía Zámolo: "¡Vamos a ser papás!"

"Esta pandemia nos hizo quedarnos en casa, unirnos y conectarnos entre nosotros más que nunca. A nosotros dos nos hizo conectar aún más con algo que habíamos deseado mucho, muchísimo. Una bendición que entendí que iba a ser cuando nuestro bebé quisiera venir", escribió Sofía Zámolo en un posteo donde anunció que está esperando su primer hijo junto a su marido, Joe Uriburu.

Katy Perry y Orlando Bloom: comprometidos y embarazados

En el plano internacional, la cantante Katy Perry espera su primer hija junto a su prometido, el actor Orlando Bloom . Recordemos que la artista dio a conocer la noticia en el videoclip de su canción "Never worn white" , donde mostró por primera vez su "pancita". Actualmente transita su séptimo mes de embarazo y publica algunas fotos de cómo vive la dulce espera en su casa.

Chloë Sevigny: mamá a los 45

Chloë Sevigny, la actriz conocida por sus interpretaciones en Los muchachos no lloran y su papel en la serie Big Love, también está viviendo su embarazo en plena pandemia. A sus 45 años espera su primer hijo con su pareja, el director de un importante galería de arte, Sinisa Mackovic. Juntos suelen compartir varias imágenes de cómo va creciendo el bebé: la actriz está transitando su séptimo mes de gestación.

Malú: "Tengo una panza gigante"

Malú también espera su primer hijo, junto a su pareja, el expolítico español, Albert Rivera. La cantante está en la recta final del embarazo y compartió sus sensaciones en un directo de Instagram: "Estoy cada vez más gorda, tengo una panza gigante. Hay días que me cuesta un poco más, pero estoy encantada, sólo es cuestión de cuidarse mucho".

Hanna Nicole: cuarentena con su hermana

Hanna Nicole , la cantante que forma el dúo musical Ha-Ash junto a su hermana, Ashley Grace, está a punto de convertirse en madre junto a su pareja, el empresario Juan Carlos Herrera. En las redes las intérpretes mostraron un divertido momento, en donde la futura mamá hace ejercicios en su casa y demuestra que intenta mantenerse de buen ánimo.