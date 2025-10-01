Emilia Mernes se mostró junto a Stella McCartney en la Semana de la Moda de París

Después de presentarse en los Premios Juventud que se realizaron el jueves pasado en Panamá, Emilia Mernes (28) voló a Francia para ser testigo, por primera vez, de la Semana de la Moda en París.

El look de Emilia Mernes para el desfile de la marca neoyorquina Vaquera en la Semana de la Moda de París

“Primer Fashion Week in Paris”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos que se tomó para la ocasión con un look que combina el estilo parisino con un toque moderno: boina, falda abullonada y una chaqueta oversized metalizada. Su primera parada fue la presentación de la marca neoyorquina Vaquera, fundada hace una década por Patric DiCaprio y Bryn Taubensee.

Luego, la intérprete de “Pasarella” asistió como invitada al desfile de Stella McCartney en el Centro Pompidou, donde ayer la diseñadora británica presentó su colección primavera-verano 2026, que se destacó por su elaboración con materiales 98% sostenibles y 100% cruelty free.

Como es costumbre en esta clase de presentaciones de las firmas de lujo, en la primera fila se sentaron figuras destacadas y amigas de la casa, como la actriz Helen Mirren, que tuvo una participación especial en el desfile al narrar la canción de los Beatles “Come Together”, Anna Wintour, Cara Delevingne, Paris Jackson y Robin Wright con su hija Dylan Penn.

Dylan Penn, Robin Wright y Cara Delevingne en la presentación de la nueva colección de Stella McCartney, donde también estuvo invitada la cantante entrerriana Marc Piasecki - WireImage

Emilia lució un conjunto total black de pantalón con silueta harem, top, campera estilo bomber y stilettos Dave Benett - Dave Benett Collection

Entre las famosas invitadas también estuvieron las cantantes Anitta, Becky G y Ice Spice, así como Emilia Mernes, que compartió a través de sus historias de Instagram una selfie junto a Stella McCartney. “Felicitaciones, ¡qué hermosa colección!“, expresó la cantante en referencia al reciente trabajo de la diseñadora británica.

“Felicitaciones, ¡qué hermosa colección!“, dijo Mernes al compartir su foto junto a Stella McCartney

El detrás de la selfie entre la diseñadora británica y la cantante argentina Dave Benett - Dave Benett Collection

La otra cara del éxito

Meses atrás, la cantante estrenó Emilia, lo que no se ve, su serie documental de la mano de DirecTV en la que se aborda el éxito de su carrera, el lanzamiento de su segundo álbum solista, MP3, la enfermedad de su padre y la suspensión de un concierto. La misma está dividida en cuatro capítulos de algo menos de treinta minutos -“El deseo”, “El origen”, “El sacrificio” y “La recompensa”- y estrenó el sábado 19 de julio.

Allí se muestra la intensa preparación de la cantante para sus recitales en el Movistar Arena y en Vélez, con ensayos de cuatro horas diarias y baños con hielo, así como la otra cara del éxito, como el día que, por una enfermedad, salió al escenario, instantes antes del comienzo del show, para decirle a sus fans que tenía que cancelar por lo mal que se sentía.

También se muestra la internación de su padre, aquel que la llevaba en su bicicleta a las clases de guitarra, un par de décadas después estaba internado y la artista debió viajar repentinamente desde Miami para verlo y recibir el diagnóstico que hablaba de un tumor.

“Yo sé que a él lo nutre mucho ver que soy feliz haciendo lo que amo (...). Me tocó irme de casa en un momento muy difícil para toda mi familia -dice entre lágrimas-. Me tocó seguir trabajando mientras mi papá estaba enfermo para poder seguir pagando su tratamiento. Y eso fue algo que a mí me fortaleció mucho y nos fortaleció como familia. También es una mochila que cargué por mucho tiempo porque tenía que trabajar para salvar su vida, básicamente. Era mucha presión para mí. Y era cuando recién comenzaba mi carrera como solista”.

Una de las recaídas en la salud de su padre fue, justamente, cuando estaba preparando su maratón de funciones en el Movistar Arena. De hecho, el show que suspendió fue parte del estrés de esos días. Explicó al público que no podía cantar esa noche (3 de mayo de 2024), la llevaron a una clínica y quedó internada. Fueron tres días de internación que terminaron con un alta que daba una prescripción de diez días de reposo.

Emilia terminó dedicando a su padre “Guerrero”, esa canción que dice: “Sos mi superhéroe, o eso yo creía. Estás en los buenos y en los malos días. Tu alma de guerrero ganó la batalla. Mucho que mostrarte (antes que mostrarte) antes que te vayas”.