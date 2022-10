Emily Ratajkowski impactó con un vestido transparente y habló de los rumores de romance con Brad Pitt

escuchar

Emily Ratajkowski no pasó inadvertida el miércoles por la noche en la gran fiesta de la revista W, publicación que celebró su quincuagésimo aniversario en un evento lleno de estrellas en Nueva York. La modelo optó por un look muy osado: un vestido transparente lila de estilo fishnet, una de las tendencias de esta temporada, que dejaba entrever su ropa interior rosa. Ratajkowski también se inclinó por un maquillaje cargado, el cabello suelto con ondas y unas sandalias negras, para reforzar el look disco.

Además de llevarse todas las miradas, la modelo también fue buscada por los paparazzi a raíz de los rumores de romance con Brad Pitt. En diálogo con Variety, donde promocionó su flamante podcast, High Low with EmRata, no pudo eludir la pregunta de si está en una relación con el actor y productor. Lejos de desmentir las versiones, prefirió aportar una reflexión sobre cómo procesa lo que se dice sobre ella en los medios.

“Tengo una relación muy complicada con Internet por ser una celebridad”, reconoció. Cuando le preguntaron por Pitt, fue un tanto evasiva. “Una de las cosas sobre las que escribí en un ensayo de mi libro [My Body] es el entendimiento. La mejor manera para ser feliz y para estar plena es dejar ir ciertas cosas”, expresó. Por otro lado, la modelo y escritora asegura que no se encuentra en una relación seria. “Estoy soltera por primera vez en mi vida y estoy disfrutando de la libertad que me otorga el no preocuparme por cómo soy percibida”, explicó, respecto a su necesidad de no ponerle rótulos a los vínculos desde que atravesó un duro divorcio.

El look completo de la modelo en la celebración de la revista W Grosby Group

En septiembre, Page Six publicó que fuentes cercanas a la modelo y al actor aseguraban que estaban viéndose sin ataduras. De acuerdo a lo que informaba la publicación, Pitt y Ratajkowski (quien le solicitó el divorcio a su marido, Sebastian Bear-McClard hace poco más de un mes), han estado “saliendo en secreto” durante varias semanas. De todas formas, se negó que estuvieran manteniendo un noviazgo formal ya que prefieren disfrutar el momento, como la propia modelo lo expresó en la entrevista con Variety.

“La gente ha estado especulando sobre esto durante un tiempo. Brad no está saliendo con nadie, pero ellos [Pitt y Ratajkowski] han sido vistos un par de veces juntos”, explicó un conocido del actor. La fuente también señaló que el protagonista de Siete años en el Tibet también “ha sido visto con otras personas” en los últimos meses y que no está saliendo con nadie en particular.

El comienzo de las especulaciones

Brad Pitt y Emily Ratajkowski, sin ataduras @emrata

Los rumores de romance entre el actor y la modelo surgieron en agosto, luego de que la cuenta DeuxMoi compartiera la información de que ambos mantuvieron varias citas en plan romántico y que incluso fueron vistos juntos en el Pearl Oyster Bar de la ciudad de Nueva York. Según la publicación, salieron del local tomados de la mano.

Asimismo, un posteo en Reddit alimentó dichos rumores, ya que se comunicó que Brad y Emily cenaron juntos en un salón privado de un restaurante en París. En una historia de Instagram, la cuenta de DeuxMoi afirmaba: “Estoy muy seguro de que ella [Ratajkowski] está saliendo con Brad”, una frase que acompañó con una captura de pantalla de una conversación con una de las fuentes que sigue de cerca lo que acontece con las estrellas de Hollywood. De todas maneras, en ningún momento se habló de un vínculo serio.

Angelina Jolie afirmó que, en un vuelo de 2016, Brad Pitt la tomó de la cabeza y la sacudió para después asfixiar a uno de sus hijos y golpear a otro cuando intentaron defenderla. (Foto AP/archivo)

Ratajkowski concluyó su matrimonio con Bear–McClard, con quien tuvo a su hijo, Sylvester Apollo Bear, en medio de rumores de infidelidad. Según confirmó una fuente a la revista People, la modelo trató de no perder el foco: “Ella está bien, es fuerte y se centra en su hijo”, sumó.

En cuanto al actor ganador del Oscar por Había una vez... en Hollywood, sigue estando en el ojo de la tormenta luego de que se revelara información sobre su polémica ruptura con Angelina Jolie. Su exesposa denunció que el actor se puso violento y la agredió a ella y a sus hijos en un vuelo privado en 2016, episodio por el que le solicitó el divorcio.

Brad Pitt junto a tres de sus hijos, en 2014 cuando aún estaba junto a Angelina Jolie GROSBY GROUP

“Pitt ahorcó a uno de los niños y golpeó el otro en el rostro. Algunos de los niños le pidieron que parara. Estaban muy asustados. Varios estaban llorando”, se puede leer en las declaraciones de Jolie . Al poco tiempo, Pitt salió a desmentir estas declaraciones y aseguró que su exesposa está constantemente atacándolo pero que la justicia nunca pudo comprobar la veracidad de sus relatos.

“Brad ha asumido todo lo que le corresponde desde el primer día -a diferencia de la otra parte- pero no va a asumir nada que no haya hecho. Ha recibido todo tipo de ataques personales y tergiversaciones”, dijo la abogada de Pitt, Anne Kiley, en un comunicado enviado a E! News. “Afortunadamente, las diversas autoridades públicas que la otra parte ha intentado utilizar contra él durante los últimos seis años han tomado sus propias decisiones independientes”, continuó la letrada. “Brad seguirá respondiendo en los tribunales como lo ha hecho siempre”, concluyó.

LA NACION