Las estrellas de Hollywood no paran. Por estos días alternan vacaciones, obligaciones profesionales, momentos de ocio y vida familiar. Descansan, asisten a eventos y salen a pasear, siempre prestándole especial atención a las tendencias y a la moda. Los paparazzi no las dejan ni a sol ni a sombra y mientras tanto, ellas marcan tendencia con sus looks.

En el caso de Sienna Miller, la actriz está de vacaciones en Ibiza. Acompañada por su hija y su novio, Oli Green -un modelo y actor que conoció hace poco más de un año y junto a quien se convertirá en madre por segunda vez-, la intérprete fue capturada luciendo su flamante pancita mientras tomaba sol y disfrutaba relajada de sus días en la playa.

Sienna Miller muestra una pequeña pero creciente pancita de embarazada mientras chapotea en bikini en las olas de Ibiza Mega/The Grosby Group

Sienna Miller, a sus 41 años, disfruta de su segundo embarazo en las playas de España Mega/The Grosby Group

Cara de marcas como Burberry y GAP y parte del elenco de The Crown, este joven de 26 años que conquistó a Sienna es fanático del tenis y muy perfil bajo. Los primeros rumores de romance entre ellos comenzaron en febrero de 2022 cuando se los vio asistiendo juntos a un partido de los New York Knicks contra los Memphis Grizzlies en el Madison Square Garden. Y una cena en el bistró francés Le Bilboquet, en el Upper East Side de Manhattan, terminó por confirmar las sospechas. Finalmente, los tortolitos blanquearon su romance en la fiesta de Vanity Fair que todos los años se celebra post entrega de los Oscar. Un año y medio después, la pareja se muestra sumamente entusiasmada esperando a su bebe, fruto de ese amor que se tienen.

Sienna se puso un diminuto bikini mientras tomaba un poco de sol y se protegía los ojos con un par de elegantes gafas de sol. Se peinó el cabello rubio con ondas y no se maquilló para la salida, dejando ver un cutis impecable. Mega/The Grosby Group

Sienna se zambulló en el mar para refrescarse antes de envolverse en una gran toalla gris y secarse. Se le unió un grupo de amigos durante sus vacaciones, y más tarde el grupo se dirigió al restaurante Es Torrent para comer algo. Mega/The Grosby Group

A solo dos meses de protagonizar uno de los divorcios más escandalosos de Hollywood y tras haber llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos con Kim Kardashian, el rapero Kanye West, de 45 años, y su novia Bianca Censori, de 27, se casaron. La ceremonia fue íntima y se celebró a principios del mes de enero en el lujoso hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills. La pareja causó furor y en diciembre de 2022, Kanye lanzó una canción inspirada en su nueva esposa: en un juego con su apellido, tituló la canción “Censori Overload”.

Con la relación más afianzada pero siempre en el ojo de la tormenta, este mes de agosto encontró a la pareja disfrutando de sus vacaciones en Italia. La polémica vino de la mano del estilismo de Bianca: los looks de la mediática suelen dar mucho de qué hablar y para el verano europeo eligió un llamativo catsuit nude que se robó todas las miradas.

Bianca Censori luce un catsuit muy sugerente durante sus vacaciones en Italia con Kanye West. Backgrid/The Grosby Group

La pareja fue captada en búsqueda de unos aperitivos en el aeropuerto; Bianca completó su look con un bolso negro cruzado y stilettos blancos Backgrid/The Grosby Group

Poco a poco Antonela Roccuzzo se fue convirtiendo en toda una estrella internacional. Si bien mantiene un perfil bajo y prefiere que su marido y sus hijos sean los protagonistas, también se lleva todos los flashes por sus gestos y sobre todo por sus outfits.

Celebrando la victoria tanto dentro como fuera del campo, Lionel Messi y Antonella Roccuzzo fueron captados por los flashes mientras salen del estadio después de un día de entrenamiento Backgrid/The Grosby Group

Antonela cautiva a sus seguidores con sus looks; esta vez optó por un crop top blanco de un solo hombro, un jean con cortes que completó con unas zapatillas deportivas blancas y un bolso en las gama de los rosas Backgrid/The Grosby Group

Antonela tiene un estilo propio y muy marcado con prendas básicas que demuestran ser la clave de su guardarropa. Para ella siempre ‘menos es más’, evita lo recargado y opta por prendas más casuales como pantalones de jeans, shorts y tops, siempre con accesorios y bolsos de diseñador. Desde que está en Miami se mostró con looks relajados y siempre prolijos.

Antonela, clásica y relajada suele priorizar la comodidad a la hora de componer sus looks Backgrid/The Grosby Group

Sofía Vergara es otra de las celebrities que, como Rocuzzo, fue captada por los flashes con un look clásico: pantalones de jean, anteojos de sol y mucha actitud. A pesar de su difícil momento sentimental, en medio de su divorcio con Joe Manganiello, la actriz se mostró sonriente y lució con elegancia una blusa blanca, jeans rotos y zapatos de plataforma transparentes. El toque chic se lo dio su bolso Christian Dior.

Sofía Vergara posó para los paparazzi envuelta en su característico carisma por las calles de California Mega/The Grosby Group

Hace tiempo que las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de las personas y marcan tendencia en los consumos. En muchos casos, los artistas aprovechan sus miles y millones de seguidores para promocionar marcas y estilos de vida. Hayley Bieber logró mantenerse en la cima de las búsquedas en internet y sus redes sociales son de las más visitadas, convirtiendo su imagen en toda una empresa en sí misma. La influencer posó junto a su esposo con un look completamente negro a la salida de un boliche.

Justin Bieber junto a su esposa Hailey Bieber fueron captados por los flashes a la salida del club nocturno The Nice Guy Backgrid/The Grosby Group

El cantante canadiense lució más formal de lo habitual con una camisa blanca y pantalones bordó que combinó con zapatos negros., mientras que la modelo lució un increíble minivestido negro y una chaqueta oversize de cuero Backgrid/The Grosby Group

Justin y Hailey se conocieron cuando eran adolescentes y comenzaron su relación a mediados de la década de 2010; en el medio, el cantante estuvo vinculado con Sofia Richie y Selena Gomez, hasta que finalmente en 2018, Justin y Hailey se comprometieron y un año después se casaron Backgrid/The Grosby Group

