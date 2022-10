Rating: Gran Hermano imparable y la final de Canta conmigo ahora encabezó en eltrece

escuchar

Este martes, impactados por la buena repercusión de Gran Hermano (Telefe), los números del rating subieron . El reality, que lleva a la praxis el concepto creado por George Orwell en la ficción literaria 1984, fue lo más visto del día y traccionó a toda la programación de su canal de manera considerable.

La segunda emisión del formato, en esta nueva temporada conducido por Santiago del Moro, marcó un promedio de 20,3 puntos y escaló hasta un pico de audiencia de 21,9 puntos . Con una emisión más acotada, que comenzó a las 21.45 y terminó a las 23.30, Telefe buscó impactar de lleno en eltrece , poniendo a competir a Gran Hermano con los dos programas más vistos de ese canal: Canta conmigo ahora y Los 8 escalones de los dos millones.

Canta conmigo ahora lideró en eltrece con un promedio de 8,4 puntos y un máximo de 8,7 puntos , cifra alcanzada en el inicio y en el final, cuando se conoció el nombre del ganador de la primera temporada del certamen . Este programa, conducido y producido por Marcelo Tinelli, mantuvo sus números desde el inicio, perdiendo ante La voz argentina (Telefe), su primer competidor fuerte, pero luego estableciendo una paridad y, en muchas emisiones, ganándole a ¿Quién es la máscara?, el ciclo conducido por Natalia Oreiro, que no respondió a las expectativas del canal.

Los 8 escalones de los dos millones fue el segundo ciclo más visto de eltrece con un promedio de 8,1 puntos y un pico alcanzado de 9,4 puntos , una muy buena cifra teniendo en cuenta que al programa de Guido Kaczka le tocó competir con la primera parte de Gran Hermano. Además, este programa, que apela a los conocimientos sobre cultura general de los participantes, debió enfrentarse a Telefe Noticias (Telefe), espacio que lideró la franja con 11,4 puntos , y fue el noticiero más visto del día.

También le fue muy bien al segmento Espiando la casa, donde sin la mediación de un conductor, se puede ver, en vivo, la convivencia entre los huéspedes de Gran Hermano. Este espacio ayer promedió 16,7 puntos, pero Génesis, la tira brasileña que Telefe ubicó a continuación desplomó los números a 8,7 puntos.

En la franja del amanecer, le fue muy bien a Buen Telefe (Telefe), el noticiero conducido por Adrián Puente y Érica Fontana, promediando 4,1 puntos y escalando a un pico de 5,5 puntos . A continuación, desde las 9.30, también creció A la Barbarossa, el magazine conducido por Georgina Barbarossa, que marcó 6,6 puntos y picó hasta los 8 puntos. La suba de la audiencia de ambos espacios se debió a que incluyeron contenidos vinculados a Gran Hermano , como sucedió con toda la programación de Telefe, incluidos los noticieros, como satélite de su apuesta fuerte en el prime time.

La mañana de eltrece quedó con 2,8 puntos para Arriba Argentinos; 3,6 puntos de promedio para Nosotros a la mañana y Socios del Espectáculo cerró en 5,1 puntos. En el caso del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, subieron su promedio y sin ocuparse del fenómeno provocado por la denominada “casa más famosa del país” de Telefe, y teniendo a la final de Canta conmigo ahora y a Wanda Nara y L-Gante como ejes de sus contenidos.

A Rodrigo Lussich y Adrián Pallares les rindió tener agenda propia en Socios del Espectáculo, el programa más visto del género

Bendita fue lo más visto de elnueve , con un promedio de 4,9 puntos y un pico de 6,1 puntos, subiendo sus números al ocuparse también de Gran Hermano. En América, LAM creció y cerró en 3,4 puntos de promedio, también con parte de su agenda vinculada a analizar a los participantes del reality de Telefe. También les fue muy bien a Intrusos y A la tarde con tres décimas menos.

Karina Mazzocco logró con su equipo de A la tarde abordar algunas cuestiones diferentes a los temas habituales del género de farándula

Con 0,9 décimas, Cocineras y cocineros argentinos fue lo más visto de la TV Pública. Hace días que los números de Net TV vienen subiendo, tendencia que se acentuó ayer y le permitió al canal llegar al dígito gracias al 1,1 de promedio que cosechó la ficción importada El señor de los cielos , uno de los puntales de la programación de esta señal que superó el máximo del canal estatal . Avenida Brasil, con 0,6 décimas de promedio, encabezó en Bravo TV.

Momentos destacados

Con el 68,3% de los votos, Nicolás Reyna resultó el ganador del certamen Canta conmigo ahora . Marcelo Tinelli, en vivo, anunció la definición de la primera temporada de la versión local de All together now, que hoy iniciará su segunda etapa con nuevos concursantes.

Ayer, en la segunda emisión de Gran Hermano, Santiago del Moro conversó con los 18 participantes que ingresaron a la casa. Por ahora, las conversaciones del conductor con los convivientes fueron insustanciales, ya que ninguno de ellos ha demostrado tener nada demasiado interesantes para decir . Seguramente, con el correr de los días, comience a plantearse un eje narrativo más atractivo y donde todos jueguen fuerte en busca de ganar la competencia.

En América Noticias se dio cuenta de un nuevo caso de femicidio . Esta vez, se trató de una mujer que fue hallada muerta en su departamento del barrio de Belgrano, encontrada por su padre, luego de varios días de no tener noticias sobre ella. Este noticiero, conducido por Rolando Graña y Soledad Largui, promedió 2,3 puntos.

Bendita se ocupó de Gran Hermano con un informe irónico en torno a la actividad de los participantes. Bajo el lema “arrancó el show de la vagancia”, Beto Casella y su equipo analizaron el debut del formato conducido por Santiago del Moro.

Los 10 más vistos

1. Gran Hermano (Telefe) 20,3 puntos de rating

2. Espiando la casa (Telefe) 16,7 puntos

3. Telefe Noticias (Telefe) 11,4 puntos

4. Zuleyha (Telefe) 9,9 puntos

5. Nuestro amor eterno (Telefe) 9,4 puntos

6. Amor de familia (Telefe) 9,3 puntos

7. El noticiero de la gente (Telefe) 9,2 puntos

8. Génesis (Telefe) 8,7 puntos

9. Cortá por Lozano (Telefe) 8,5 puntos

10. Canta conmigo ahora (eltrece) 8,4 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.