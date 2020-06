Julieta Prandi le ganó una nueva pulsada judicial a su exmarido

Tras su conflictivo divorcio , que incluyó una denuncia por violencia familiar , Julieta Prandi pudo recuperar su casa en la que convivía junto a su exmarido Claudio Contardi . Este mediodía, su abogada Karina Barrio habló con Informados de todo y contó con lujo de detalles cómo encontró la propiedad y cómo sigue la causa judicial por alimentos.

"Julieta esta fortaleciéndose día a día, pero es difícil salir de una situación que padeció durante muchos años", comenzó a relatar la representante legal sobre esta nueva pulseada que la modelo ganó en la Justicia. Sin embargo, enseguida hizo referencia a las condiciones en las cuales encontró la casa que tiempo atrás compartía con el empresario. " La casa estaba vacía. Se llevó absolutamente todo. Dejó un huevo nada más. Cambió la heladera, sacó una isla de mármol negro hermosa que tenían, hizo un desastre", advirtió.

Tras asegurar que ayer acompañó a su clienta para resolver ciertas cuestiones, confesó lo difícil que fue para Prandi volver a estar en el lugar donde sucedieron las peores peleas. "Se cambió la cerradura de toda la casa. Ahora para volver a habitarla hay que hacer de todo, arreglos, poner alarmas. Fue duro recordar todo. Julieta me mostraba desde dónde me llamaba llorando", explicó.

El doloroso proceso de separación de Julieta Prandi 03:35

Video

Mientras advirtió que el papá de Mateo y Rocco debe $1.300.000 en carácter de alimentos, agregó: "Acá no solo hay bienes que desaparecieron como por ejemplo los autos en los que se movía el matrimonio, sino que hay deudas como el restaurante de Pinamar que Julieta tuvo que afrontar".

Después de mucho tiempo sin verse - en el medio hubo una perimetral impuesta por la modelo para que su ex no pueda acercarse- , la expareja volvió a encontrarse cara a cara este domingo. "Se volvieron a ver para entregar a los chicos y fue muy conflictivo. La modelo quería corroborar que él esté viviendo donde decía porque en el verano no estaba en el domicilio que decía. Entonces el domingo llevó a los chicos y no le permitieron entrar nuevamente al country. Fue un maltrato absoluto", concluyó dando a entender que Contardi sigue en su misma postura.