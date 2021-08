Cómplices y enamorados: las imágenes de la velada íntima de Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini

Desde que se reencontraron después de haber compartido un programa en la televisión 30 años atrás, Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini viven un presente feliz. A la diva y al político se los ve muy bien juntos y el romance fluye naturalmente.

Anoche, la pareja fue vista cenando en un restó italiano, en el barrio de Palermo, y luego caminando por las inmediaciones. La vedette, actriz y conductora y el exdirigente político se mostraron risueños y cercanos durante la cena, y eligieron no esconderse de las cámaras.

Al abandonar el local, lo hicieron sonrientes y tomados de la mano. Con su característica estela de glamour, la exvedette lució su imponente figura de negro de pies a cabeza, con abrigo dorado. Galmarini, en tanto, acudió a la cita con un look relajado de camisa, sweater y saco, y se retiró del restaurante con el barbijo en la mano.

El romance entre Moria y el exfuncionario menemista parece afianzarse semana tras semana. A mediados del mes pasado, la diva sorprendió a sus seguidores con una foto donde se la veía lavando los platos y mostrándose al natural en la cocina después de cenar con Galmarini, quien habría sido el autor de la elogiada imagen “de entrecasa”.

Casán y el político se conocieron en 1991, cuando él fue invitado a su programa A la cama con Moria, y tres décadas más tarde, el destino o el deseo de conocerse volvieron a juntarlos. “Tengo un crush con mi profe de historia del peronismo”, confesaba recientemente ella, en relación al vínculo con su novio.

“Estoy viviendo un momento divino”, dijo en junio Moria en diálogo con el programa Intrusos. Durante esos días y dentro de los primeros encuentros públicos de la pareja, Moria Casán había sido vista caminando junto a “El Pato” en la zona de Villa La Ñata, en Dique Luján. Sin vueltas, la diva confirmaba en ese momento que estaba disfrutando alegremente de la compañía del dirigente político, quien es padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa.

En una conversación posterior con Los ángeles de la mañana (eltrece) vía WhatsApp, Moria dio un paso más y blanqueó la relación: “Crush total con Galmarini”, dijo, y así asumió que hubo un “flechazo y amor a primera vista” con quien se desempeñó como secretario de Deportes durante la primera presidencia de Carlos Menem.

Casán también contó luego que, durante la cuarentena, Galmarini fue su “profe virtual de historia del peronismo”, y a través de sus charlas surgió la química. Sin embargo, su vínculo comenzó tres décadas atrás: el exfuncionario fue uno de los invitados del famoso programa de la diva, A la cama con Moria, en el antiguo Canal 9.

“Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión”, bromeó Moria, fiel a su estilo de “lengua karateca”. La última pareja oficial de exvedette fue el artista plástico Humberto Poidomani, con quién “se casó” de forma simbólica en diciembre de 2019.

Aquella “unión espiritual” que llevaron a cabo en Florencia, Italia, no duró mucho porque tres meses más tarde se desató la pandemia de Covid-19 y no pudieron sostener la relación a distancia. De todas maneras, Casán aclaró en distintas entrevistas que mantuvieron un vínculo muy profundo y nunca perdieron el humor sobre su “matrimonio”: “Me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!”, dijo Moria en junio del año pasado en PH: Podemos Hablar.

LA NACION