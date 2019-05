Quien fue conductora del ciclo de Cuatro Cabezas dio su visión de las peleas de egos

23 de mayo de 2019 • 09:09

Después de hablar con LA NACION sobre los "egos" que invadían a los ex CQC, Ernestina Pais volvió a opinar sobre los trapitos sucios que hace un mes sacó al sol Daniel Malnatti cuando habló con Mario Pergolini. La pregunta que originó que todos opinaran fue por qué solo él, la cabeza del programa, y Andy Kusnetzoff eran los únicos millonarios del grupo de cronistas.

"Yo lo veo como un chiste fallido de Malnatti, quiso hacer una broma y le salió mal. Fue un chiste que no se entendió y destapó lo que todo el mundo sabía", dijo en Cortá por Lozano quien hoy es panelista de Intratables.

¿Y qué era lo que todos sabían? Así lo explicó Ernestina: "Que eran competitivos, que se peleaban por ver quién tenía más aire, que Andy es un tipo al que Caiga... y Cuatro Cabezas le deben muchísimo. Como productor es un número uno, es brillante y merece estar donde está porque además es muy buen tipo".

Pais destacó: "Mario siempre dijo que no eran amigos entre ellos. La competencia existe. En todos los equipos van a pelear porque su segmento sea el más visto ¡Se destapó la ollita!".

Por otra parte, la conductora del exitoso ciclo entre 2009 a 2011 relató cómo fue convocada para ser parte de esta producción de Cuatro Cabezas: "Fui a un evento y me encontré con Diego Guebel [socio de Pergolini en la productora]. Yo no lo conocía. Me dijo que lo que me iba a contar no lo sabía nadie, que se lo había dicho Mario la noche anterior. Primero le contesté que no (...)".

Con respecto a su relación con Juan Di Natale, con el que compartía la conducción, dijo: "Juntos fundamos Los Inrockuptibles, es amigo de toda la vida". Además, explicó cómo fue irse del ciclo que marcó toda una época: " Me fui aplaudida de ese programa porque para ellos fue seguir con laburo. Para Mario se había cumplido un ciclo, nadie lo hizo como él. Yo lo admiraba y lo admiro. Tomar ese lugar fue un honor".