Mario Pergolini se amigó con Andy Kusnetzoff: "Tengo un gran cariño por vos"

30 de abril de 2019 • 01:11

La misma noche en que Marcelo Tinelli celebró sus 30 años en la televisión con un nuevo regreso de Showmatch, Mario Pergolini aceptó sentarse en un mano a mano con Jorge Rial en una emisión especial y nocturna de Intrusos, su ciclo de América.

Los comienzos del conductor en la radio, el éxito de los programas que lideró, sus años de feroz competencia con el creador de Bailando por un sueño y el incómodo ida y vuelta de misivas entre los ex CQC luego de que Daniel Malnatti señalara que tanto Pergolini como Andy Kusnetzoff eran "millonarios", fueron algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa en el esperado encuentro televisivo.

Con su costado más ambiguo e irónico siempre presente, el dueño de Vorterix fue por momentos también evasivo, en ocasiones condescendiente e incluso conciliatorio ante las preguntas de Rial y de sus panelistas, quienes horas antes habían sometido en el piso a Andy Kusnetzoff a un interrogatorio similar.

Cuando éstos quisieron conocer su opinión respecto a las diferencias que habrían llevado al distanciamiento de los excompañeros, Pergolini habló primero de los tiempos en que Andy decidió abrirse camino en la radio, en Perros de la calle. "Yo no soy la misma persona ahora que en esa época, yo era híper competitivo, una cosa medio italiana", apuntó, y destacó que en aquellos años Andy "era un obsesivo con el trabajo, un gran productor, por eso yo en la tele no lo quería como notero".

Mario Pergolini con Jorge Rial en el especial de Instrusos

Sobre los años de CQC, agregó: "Recorrimos mucho juntos pero elegimos caminos diferentes", dijo, además de apuntar que siempre se consideró "un outsider de la televisión" y que su vida pasó "por la radio". "Lo que sucedió con ¿ Cuál es? durante años no lo va a tener nadie más", dijo y presumió del rating y de la convocatoria que han tenido sus proyectos, así como del crecimiento profesional que experimentaron varios que comenzaron con él y que hoy ocupan lugares relevantes en los medios.

En este sentido, recordó que varios de los humoristas de VideoMatch habían debutado con él, como Pachu Peña, Pablo Granados, Freddy Villarreal o Alejandro Stoessel. Además, se refirió a la posibilidad que se le planteó años atrás de trabajar con Marcelo Tinelli, cuando Adrián Suar les propuso crear una productora juntos. "¿Y quién la maneja? Ése era el problema, yo hubiese querido manejarla, pero no quería volver a la tele", apuntó. "¿Le producirías un programa a él?", quiso saber Rial. "No, no se me ocurre nada para la televisión. No encuentro dónde está el placer en hacer muchos años lo mismo. Yo mismo no entiendo cómo hice tanto tiempo CQC", afirmó tajante.

Sin embargo, reconoció que programas como Caiga quien caiga ocuparon un espacio relevante. La conversación muto rápidamente hacia la relación del ciclo con el poder. "¿Puedo titular: 'CQC era kirchnerista'?", lanzó sin ingenuidad Rial. "No lo fue, pero sí le fue funcional", respondió el periodista y empresario. "¿Al kirchnerismo?", insistió el Intruso. "En un punto ellos fueron más vivos... Pero porque Néstor era más vivo", dijo e intentó evadir la respuesta. Marcela Tauro insistió: "¿Pero qué querés decir, que gracias a ustedes subió el kirchnerismo?". "Creo que nosotros acompañábamos a la oposición (en tiempos de De la Rúa) y luego ganaron los que siempre habían estado en la oposición", matizó.

Mario Pergolini fue el invitado estrella de la emisión nocturna de Intrusos ayer por la noche 04:42

De volver a la televisión, ¿convocaría Pergolini a alguno de sus ex compañeros de CQC para formar equipo? "Andy es brillante, es un tipo de los medios y logró asentarse bien en radio; ha logrado trascender a CQC. Nacho Goano es un excelente profesional y Clemente Cancela también ha buscado un camino propio. Juan (Di Natale) también es un tipo brillante, tiene un humor muy interesante y siempre ha sabido ocupar su lugar", expresó, luego de referirse a Malnatti como un tipo "especial", de recordar las afinidades que lo unían a Eduardo De la Puente y de reconocer que con él y con Di Natale funcionaban como subgrupo.

Al hacer balance, el experimentado conductor afirmó haberse dado cuenta de que trabajó "con gente increíble". Hacia el final del programa, mientras Tinelli ya estaba al aire, Rial se guardada una carta: Andy Kusnetzoff, al otro lado del teléfono.

"Qué jugarreta", expresó Pergolini, aunque se mostró cómodo con la situación, que tuvo un final feliz, al menos en la pantalla. "¿Qué tal, Andy? ¿Cómo andás?", le preguntó su excompañero luego del largo tiempo que hacía que no mantenían una conversación. "La verdad es que te extraño", expresó el conductor de PH Podemos Hablar. "¿Que es extraño?", ironizó quien fue su jefe.

Mario Pergolini tuvo un mano a mano ayer con Jorge Rial en Intrusos 04:04

"La verdad es que las dos cosas y la verdad es que ando bien, ya hablamos un montón hoy de esto, te saludo desde acá. Creo que estamos en un gran momento", dijo Kuznetzoff refiriéndose a la nota que había protagonizado por la tarde en el mismo programa.

Tras ello, Pergolini tuvo emotivas palabras para quien fue muchos años atrás su notero estrella. "Lo digo en serio, creo que es un buen momento para rehacer algunas relaciones, no todas se pueden recuperar ni tiene sentido recuperarlas, pero tengo hacia vos un gran cariño. Con Andy no nos hablamos pero nos escribimos", expresó, tras aclarar que se comunican por messenger, ya que él no tiene whatsapp. "Tuviste familia al final... ", agregó el empresario. "Tuve, tengo una hija hermosa. El otro día vi a tu hijo, a Tomás, en el Lollapalooza. Yo lo quería mucho", agregó Andy.

Entre bromas sobre el reparto de regalías de los frutos de proyectos compartidos en el pasado, Kusnetzoff invitó a Pergolini a PH para que acuda cuando guste. "No quiero que este llamado parezca una emboscada, pero ya le dije que si él quiere, que venga", lanzó. "Lo charlaremos después. Vamos a comer un día", zanjó Mario.