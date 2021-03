Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, le respondió a Ernesto Tenembaum

Cuando el doctor Alberto Cormillot anunció que iba a ser padre a los 82 años con su esposa, la nutricionista Estefanía Pasquini, de 34, en diálogo con Guillermo Andino en el programa de América que conduce con Soledad Fandiño, Es por ahí, se generó un debate que no fue eludido por el doctor.

Por otro lado, Pasquini, quien mantiene un perfil más bajo, habló este miércoles en Intrusos sobre su maternidad y las críticas que recibió, especialmente la de Ernesto Tenembaum, que fue la que tuvo mayor rebote en los medios. “Parece que [el doctor] está por tener una huerfanita”, había expresado el periodista.

Al inicio de la entrevista, Pasquini contó qué fue lo que la enamoró de Cormillot, con quien se casó en diciembre de 2019. “Él es un buen tipo, no hay nadie tan bueno como él, me pareció un hombre lindo, me gustaba su humor irónico, y de hecho luché mucho para trabajar en su clínica porque lo admiraba”, contó la joven. “Cuando lo conocí como persona me enamoré, tenemos muchas cosas en común, madres muy parecidas, ambos somos hijos únicos, había mucho para compartir y nos reíamos de las mismas cosas. Yo veía cosas en personas de mi edad que no me cerraban, no tenía nada en común como con Alberto, quien tiene una edad física y una espiritual”, remarcó.

La esposa de Alberto Cormillot habló de las críticas a su maternidad - Fuente: América

Asimismo, el panel le preguntó si recordaba su primera cita con Cormillot. “Me invitó a una clase de tango y cuando entró me dijo: ‘te prometo que la próxima hacemos algo más divertido’”, recordó entre risas. “Pero la verdad es que nos gusta hacer las mismas cosas, nuestros grupos de amigos se llevan bien. La primera cita fue algo rara, pero las siguientes fueron de otro estilo, todas buenas”, aseguró.

La respuesta a Ernesto Tenembaum

Ernesto Tenembaum se disculpó con Cormillot por la broma sobre su paternidad

En su programa programa ¿Ahora, quién podrá ayudarnos?, de Radio con Vos, el periodista, al hablar sobre la paternidad de Cormillot con su columnista de espectáculos, Tamara Petinatto, hizo un comentario por el que el luego pidió disculpas: “Parece que está por tener una huerfanita”.

“Yo le pedí disculpas. La vez pasada hicimos un chiste sobre la noticia que iba a ser papá a los ochenta y pico, y lo levantaron algunos portales, y eso rebotó mucho. Cuando leí lo que levantaron dije: ‘Uh, eso puede dolerle a alguien. Lo llamé, le pedí disculpas, le dije que nosotros no queremos hacer doler a nadie, que era una sección de humor, que a veces se nos va un poquito la cosa, y no me dijo nada. Me agradeció, estuvo divino. Y de verdad creo que son decisiones muy personales e íntimas. Ojalá que la niña sea feliz y que ellos también, y chau”, manifestó el lunes el periodista.

Cormillot y Pasquini, en el día de su casamiento Instagram.

Pasquini le respondió a Tenenbaum con la misma postura que su esposo. “Escuché comentarios buenos y también de ese estilo [del de Tenenbaum], pero no dicen nada que yo ya no sepa y que no hayamos hablado con Alberto”, aseguró la nutricionista. “Cada persona tiene derecho a pensar distinto, aunque hay que tener cuidado con los modos, pero Ernesto ya pidió disculpas, así que no me da seguir enganchada a eso”, agregó.

“Con Alberto al principio nos sentimos egoístas, pensamos un montón [sobre la decisión de ser padres], lo hablamos con amigos, y ahora somos conscientes de todo, pero él cuando sea grande va a tener a los abuelos, a amigos de la familia que van a ser como tíos, va a tener hermanos, va a tener vínculos cuando Alberto ya no esté”, contó conmovida.

“Cuando una persona se enamora, como en mi caso... lo que pasa es que yo quiero que me quede algo de Alberto para cuando no lo vea más, y este hijo me llena de alegría”, concluyó Pasquini.

LA NACION