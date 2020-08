La modelo deslumbró con un look de verano, y dio a conocer un impensado detalle Crédito: Instagram: @evangilaanderson

Evangelina Anderson cautivó a sus seguidores con su look de verano. Primero, disfrutó de unos días de descanso en las playas de Marbella y después sorprendió al lucir una bikini lila muy diminuta en Munich, Alemania, además de contar una curiosa anécdota de la pose que hizo para la foto.

Anderson hizo un gran cambio de vida a fines del año pasado cuando se mudó a Alemania, por una propuesta laboral que recibió su marido, el exfutbolista Martín Demichelis, quien ahora se desempeña como entrenador de la Sub-19.

Desde que la familia se mudó a la ciudad alemana, la modelo fue compartiendo el proceso de adaptación de sus hijos, Lola, Bastián, y Emma: la dificultad del idioma alemán a la hora de retomar la escuela; la nostalgia por la familia y los amigos que están lejos; pero después sus prioridades cambiaron cuando empezaron a aparecer los primeros casos de COVID-19.

Después de los meses de cuarentena, Anderson aprovechó el verano europeo para relajarse y disfrutó de una calurosa tarde navegando con su marido y los niños. En este contexto compartió una foto luciendo una diminuta bikini lila, y escribió: "Sí, me estaba quemando las rodillas y mi cara lo dice todo".

En tres horas la postal superó los 47.000 likes, y tuvo elogios de muchos usuarios. "¿Se puede tener tres hijos y quedar así de hermosa? Me dás esperanza"; "No podés ser más diosa"; "Tu belleza no tiene límites"; fueron algunos de los comentarios que le dejaron en la publicación.