Mientras circulan los rumores de embarazo de Micaela Viciconte, su pareja Fabián Cubero estuvo estuvo invitado en El run run del espectáculo (Crónica TV). Durante la charla reveló un dato desconocido de su pareja y, además, enfrentó las versiones de la dulce espera.

"Poroto" Cubero contó que todavía se están acomodando en su nueva casa y que apuestan a proyectos firmes juntos, después tres años de noviazgo. "A pesar del estrés de la mudanza ya todo va tomando forma y al fin vamos a estar como queríamos", expresó.

A pesar del clima distendido de la entrevista, el exjugador de fútbol no pudo evitar la pregunta del momento, y sin titubear desmintió el embarazo de Viciconte: "Por ahora no hay nada para contar, Mica no está embarazada, aunque sí es un plan más a futuro".

Sin embargo, confesó que la imagina como una "gran madre" y que en su juventud la modelo incluso cuidó niños por la afinidad que siente con los más pequeños. "Ella es muy atenta y responsable. No sé si lo contó, pero ella ha cuidado chicos, fue uno de sus tantos trabajos", reveló Cubero.

La pareja de la panelista de Pampita Online confesó que la admira por todas sus habilidades como mujer, y que siempre tiene un "as bajo la manga" para sorprenderlo con talentos ocultos. A pesar de la persistencia de las versiones que afirmaban que estaban esperando su primer hijo juntos, Cubero aseguró que la dulce espera será más adelante.