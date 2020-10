Facundo Arana: "Mi tío murió y tuve que enterrarlo sin poder despedirme"

Facundo Arana reveló detalles de su cuarentena en familia Crédito: Instagram

16 de octubre de 2020 • 14:23

Su nombre es sinónimo de humildad, resiliencia y solidaridad. No sólo por las dificultades que la vida le puso en el camino sino por su compromiso con las causas más nobles. Hoy, Facundo Arana charló con Los ángeles de la mañana y, tras contar cómo está atravesando esta extensa cuarentena, habló de su familia y de la campaña para ayudar al músico Martín Carrizo, quién padece ELA.

"Al principio de la pandemia cuando eran 15 días ya era difícil. Cuando se fue extendiendo ya nos empezamos a preocupar por el trabajo. Jamás nos imaginamos que en octubre íbamos a seguir adentro", comentó el actor vía Skype casi sin poder creer la situación que estamos viviendo.

Y si bien aseguró que gracias a su posición es un afortunado, Arana confesó que perdió a un familiar en plena pandemia y no pudo despedirlo. "Dentro de toda esta locura que nos toca vivir soy un afortunado, todas las noches tengo comida en mi casa, mis hijos tienen un techo, pero no es la suerte de todo el mundo. Trato de mantener la calma y el espíritu en alto porque tenemos que seguir adelante, pero han sido semanas muy difíciles. En estos días murió Hugo Arana, Raúl Portal, gente muy querida para mí y no los pude acompañar. Mi tío también murió y tuve que enterrarlo sin poder despedirme, es una locura", reveló conmovido.

Minutos después, Arana, uno de los voceros de la campaña para juntar fondos para Martín Carrizo, quién está luchando contra la enfermedad ELA apeló a la conciencia social para que el músico pueda seguir con su tratamiento en los Estados Unidos. "Lo que le pasa a Martín es que tiene ELA, no se conoce cura para esta enfermedad, pero está haciendo un tratamiento en los Estados Unidos. Invirtió todo lo que tiene para tratarse, pero su tratamiento se alargó y se quedó sin plata", contó.

Si bien su hijo de 17 años empezó a hacer remeras y gorras con los logos de las bandas de rock más importantes del país para poder juntar la plata necesaria, el actor asegura que es mucha la cantidad de dinero que se necesita. "Benjamín está poniéndole el pecho y todos estamos empujando ese carro, porque no hay tiempo", expresó preocupado.

Y enseguida recordó cuando a sus 17 años le descubrieron un linfoma. "Cuando tuve mi linfoma fue un momento de la vida difícil. La diferencia entre mi cáncer es que podía curarme y para esto que tiene Martín no existe cura, sólo un tratamiento paliativo. Es muy loco empujar un tren que no sabés si va a llegar a destino. Pero Martín tiene el espíritu en alto y eso ayuda. El no solo dice que se va a curar sino que se va a sentar en su batería de nuevo. Entonces estoy empujando con todas mis fuerzas", confesó mientras advirtió lo importante que es el apoyo y cariño del entorno en estos momentos.