Floppy Tesouro, sobre su acalorada discusión con Silvina Luna: “Había que limar asperezas”

Hace unos días, Floppy Tesouro y Silvina Luna se encontraron en la inauguración de un restaurante en Puerto Madero y, en un momento de la velada, se las vio discutir acaloradamente en la puerta del lugar. Según se supo, las mujeres se cruzaron por un hombre, Rodrigo Fernández Prieto, exmarido de Tesouro y mejor amigo de Luna.

Si bien la ex Gran Hermano confirmó el hecho y contó algunos detalles del cruce, inmediatamente desdramatizó la situación y aseguró tener muy buena onda con la exmujer de su amigo. Sin embargo, faltaba una voz: la de Tesouro, que fue quien la increpó a la actriz en pleno evento con un contundente reclamo. “ Fue real, yo soy muy genuina, siempre lo fui. Fue una charla de mujeres, un intercambio de opiniones ”, confesó la cantante de “Ojo por Ojo” este lunes en Nosotros a la mañana.

Lejos de ocultar el verdadero motivo de la discusión, la empresaria explicó que fue lo que le molestó. “Rodri y Fede (los dueños del restaurante) nos invitaron al evento y yo no la había visto personalmente a Silvina. Ella sí se había contactado conmigo cuando empezaron a decir todo lo que dijeron [se rumoreaba que Luna y Fernández Prieto estaban viviendo un romance en Panamá]; yo siempre los defendí y puse las manos en el fuego por ambos porque yo sabía de su vínculo de muchos años de amistad”, comentó la mamá de Moorea.

En cuanto a la relación que ella tenía con la amiga del padre de su hija, expresó: “Era una persona de confiar y por eso le abría las puertas de mi casa, sabía perfectamente que son como hermanos y ella es amiga de toda la familia. Pero había quedado una situación pendiente de charlar que era que a mí me había afectado que se hayan ido a Panamá en plena separación, siendo ella una persona pública. Yo sabía que iban a opinar, a sacar conclusiones entonces sentí que no había sido cuidada desde ese lugar, pero fue un intercambio de opiniones donde Silvina realmente me dijo la verdad: que no se dio cuenta, ni lo hizo adrede”.

Respecto al cruce en la vía público, advirtió: “La verdad es que si no nos quisiéramos ni lo hablaríamos, pero bueno, en un momento se puso intensa y yo soy muy expresiva, pero había que limar asperezas y la gente hablando se entiende. Así que todo volvió a ser como antes, somos gente grande. Yo soy políticamente correcta, pero honesta; lo que dijo me convenció, sentí que me lo dijo desde un buen lugar. Son amigos desde hace años, ella midió eso en lugar de medir que yo no la estaba pasando bien, pero sé que no fue adrede de ninguna de las dos partes y se fueron de vacaciones como todos los años ”.

Tras desmentir que haya pasado algo más entre ellos, la cantante aclaró: “Eso siempre lo negué yo. La verdad que me molesto la actitud, yo no hubiese ido”. Sin embargo, su relato fue interrumpido por Carlos Monti, que tenía la palabra de Luna: “Estábamos en la misma mesa con la hermana y la madre de Rodri, yo soy parte de la familia hace años. Antes de que Floppy estuviera con él”, leyó el periodista el textual que le envió la “tercera en discordia”.

Respecto a su versión de esa noche, Luna advirtió: “Tenemos la mejor y nos queremos mucho. Floppy sabe que entre nosotros cero. Esa noche no paramos de charlar, después volvimos a la mesa y siguió adelante la reunión”.