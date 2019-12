Divina comida, el reality de Telefe que hace competir a los famosos, tan solo una de las novedades de la TV de enero Crédito: Captura de TV

Llega un nuevo año y la televisión argentina se renueva. Desde una competencia de talentos y el regreso a la TV de Mónica Gutierrez, pasando por un reality donde los famosos aspiran a ser "los mejores anfitriones", hasta la vuelta de Marley con El muro infernal, la pantalla chica contará en enero con propuestas de todo tipo.

*DIVINA COMIDA: el reality culinario de famosos

Divina comedia, el nuevo reality de Telefe - Fuente: Telefe 00:34

Bajo la producción de Turner Latin America, desembarca en nuestras pantallas el exitoso formato de entretenimiento Come Dine with Me, que tiene más de 40 versiones en todo el mundo. Divina comida se podrá ver a partir del 13 enero, de lunes a viernes, en el prime time de la pantalla de Telefe.

La premisa. Cada semana, cinco famosos abrirán las puertas de sus casas con el objetivo de recibir invitados que también son figuras reconocidas. En cada emisión, los recibirá una personalidad distinta, quien les preparará una cena muy especial, con entrada, plato principal y postre. Al finalizar la noche, los invitados le darán su calificación.

En el encuentro final, el famoso que haya obtenido el mejor puntaje recibirá el título de "mejor anfitrión de la semana". Según el primer adelanto, Lizy Tagliani, Gerardo Rozín, Jorgelina Aruzzi, Fabián Cubero, Federico Bal, El Polaco, Nicole Neumann, Guillermo Coppola y Charlotte Caniggia competirán entre sí.

Divina comida se emitirá de lunes a viernes, por Telefe, con horario a confirmar.

*MODO NOCHE: Sofía Jiménez y una divertida propuesta

Sofía Jujuy jiménez se pone al frente de las noches de América Crédito: Instagram

América apunta a noches frescas y distendidas y Modo noche será el programa que aspire a llevar a buen puerto esa idea, de lunes a viernes, a las 23.30. Con la conducción de Agustin Neglia y Jujuy Jiménez, y la participación de Jey Mammón y Pía Slapka, el envío de Jotax debutará el 6 de enero y contará en cada emisión con invitados especiales a los que se entrevistará de modo muy relajado.

En diálogo con LA NACION, Slapka adelantó algunos detalles: "El equipo me encanta. Sofi y Agustín son los conductores, y Jey y yo somos como 'la otra pata' del programa, cada uno tendrá su sección. Habrá un resumen de lo que pasó en el día abordado desde el humor y siempre tendremos un invitado. Estoy muy entusiasmada, es un proyecto distinto a los que venía haciendo y me gustan los desafíos, me pone feliz que hayan pensado en mí, ya que además haré otro programa para América, Arena Lifestyle".

Modo Noche se emitirá de lunes a viernes, a las 23.30, por América.

CRÓNICAS DE LA TARDE: Mónica Gutiérrez, en el mundo de los policiales

La flamante propuesta de Mandarina Televisión llega a la pantalla de eltrece el 6 de enero, con la conducción de Mónica Gutiérrez, de lunes a viernes a las 14.30. Se trata de un programa de investigación, cuyo foco serán los casos policiales de trascendencia en el último tiempo, como así también aquellos que forman parte de la historia criminal de nuestro país.

Gutiérrez estará acompañada de un equipo de profesionales en la materia, entre ellos, Enrique De Rosa, psiquiatra forense; Christian Poletti, abogado penalista; Ricardo Canaletti, periodista de policiales; y Germán Mónaco, Ignacio Juliano y Martín Candalaft, en los móviles en vivo desde el lugar de los acontecimientos.

"La verdad es que era algo que no estaba en mis planes, yo tenía pautadas unas vacaciones, y si bien voy a respetar una parte de lo que iba a hacer, esos planes cambiaron", le contaba Gutiérrez a este medio sobre su inminente regreso a la TV, tras despedirse del noticiero de América. "Es una muy buena transición y estoy muy contenta", añadía al confirmarse la noticia.

Crónicas de la tarde se emitirá de lunes a viernes, a las 14.30, por eltrece.

EL MURO INFERNAL: Marley y el juego infalible

Tras el exitoso ciclo Por el mundo, Marley regresa a Telefe con El muro infernal, el programa de entretenimientos que formará parte del prime time del canal, y que comenzará el 13 de enero, de lunes a viernes.

En cuanto al horario, todavía no se ha decidido si se emitirá antes o después de Divina comida, pero sí se confirmaron las figuras que estarán al lado del reconocido conductor: el experimentado relator Osvaldo Príncipi (quien ya acompañó a Marley en este mismo programa), el influencer Kevsho, y un especialista en estos formatos, el joven Nazareno Móttola, quien hasta hace unas semanas estuvo en el segmento de famosos y juegos del ciclo de Susana Giménez.

El muro infernal se emitirá de lunes a viernes, por Telefe, con horario a confirmar.

TODO PUEDE PASAR: Nico Occhiato, en una competencia de talentos

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se vuelven a unir tras ganar el Bailando Crédito: Instagram

El flamante ganador del "Súper Bailando" regresa en enero al canal que lo vio dar sus primeros pasos, elnueve, pero esta vez no para integrar Combate. Nicolás Occhiato conducirá Todo puede pasar, una competencia de talentos de baile, que se emitirá de lunes a viernes, a las 23, y estará apuntalado por su partenaire del "Bailando", la talentosa Florencia Jazmín Peña. El debut está pautado para el lunes 6 de enero.

El envío -que también hará foco en las redes sociales y tendrá cámaras ocultas y mucho humor-, es producido por Laflia y, en una entrevista con LA NACION, el conductor de Tenemos Wifi reconoció sentirse "muy contento" por esta nueva oportunidad que le da la productora.

Todo puede pasar se emitirá de lunes a viernes, a las 23, por El Nueve.