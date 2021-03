Florencia Peña, sobre las críticas que recibió en los últimos días: “Me siento maltratada”

Conmovida por el momento que está viviendo a causa de las constantes críticas que recibió tras protagonizar la tapa de revista Gente, en la que busca visibilizar y generar conciencia sobre la violencia de género, Florencia Peña se mostró dolida al hablar del tema.

“Denise sabe qué clase de persona soy. Y no soy una paracaidista, no es la primera vez que le pongo el cuerpo. Podés no acordar con algo pero decirlo con amor”, expresó la conductora de Flor de equipo haciendo referencia a las duras críticas que recibió de parte de Denise Dumas hace unos días. “Te puede gustar o no lo que hago, pero encaro los temas a fondo y no de una manera frívola. Respeto a Denise y puede criticar pero con cariño, sobre todo porque nos conocemos”.

Además, Peña reflexionó sobre los prejuicios de otras mujeres que hicieron comentarios negativos sobre esa tapa: “No entiendo qué les molesta. Quizá se podría haber hecho de otra manera, pero el arte es subjetivo. Se puede criticar con menos cizaña. Me cuesta un montón la crítica de otras mujeres. Entiendo que no entro en el prototipo que debería levantar la bandera. Eso es lo que creo. Hay un prejuicio muy grande de ciertas feministas. Subsistí en un medio machista desde que tengo siete años y estoy acá, llegué a ser quien soy, no le debo nada a nadie y nado en estas aguas”.

“Tengo este cuerpo, estas tetas y este culo y no llegué hasta acá diciendo que tenés que mostrar algo para llegar a algún lado. Le pongo el cuerpo a una causa, y podés decir si te gusta o no, pero detrás de eso hay una mujer que hace lo que le parece mejor”, continuó en su descargo. “Todos los días en mi programa tengo víctimas de violencia. En el Bailando mi sueño fue un refugio para mujeres víctimas de violencia, en Lomas de Zamora. No me maten. No nos matemos. Hace años que estoy comprometida con este tema”, opinó la actriz.

Peña también aseguró que se siente maltratada. “Me gusta el debate, pueden decirme su parecer, pero hay formas. Estoy cansada del maltrato en los medios. No soy una persona que irradia odio. Yo no me creo nada más que una actriz que le puso el cuerpo con lo que sabe hacer, que es observar la realidad. Le puse el cuerpo con todo el amor del mundo, con el objetivo de que alguna mujer despierte y diga, ‘che esto me está pasando a mí'. Ojalá lo entiendan desde ese lugar”, pidió conmovida. “A veces me cuesta un montón tanta crítica. De verdad me siento maltratada”.

Por su parte, Dumas aprovechó la emisión de Hay que ver, en elnueve, y se justificó por sus palabras contra Peña. “No dudo de la buena intención y buena gente que es Flor. Está triste, hablé esta mañana y le pedí disculpas por mi modo, porque el contexto no me pareció. Y lamento mucho haber sumado a esa angustia. Quizá, como ella no vivió un femicidio a lo mejor puede apoyar esa causa y acompañar y respetar de que manera quieren visibilizarlo”, arriesgó.

