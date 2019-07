La jueza Martina Forns alegó que las declaraciones de la actriz venezolana fueron de "contenido discriminatorio y ofensivo hacia el pueblo judío" Fuente: Archivo

La actriz venezolana Catherine Fulop recibió un revés en su pedido de nacionalidad argentina, dado que la jueza a cargo del trámite, Martina Isabel Forns, se rehusó a intervenir en el proceso por las declaraciones públicas que realizó Fulop en mayo sobre el pueblo judío, consideradas por la magistrada como discriminatorias y ofensivas.

"Tales expresiones provocan en la suscrita violencia moral para continuar entendiendo en esta causa, fundada en motivos graves de decoro y delicadeza", explicó Forns en su descargo. "El otorgamiento de la nacionalidad argentina comporta un honor que no se concede automáticamente, sino que exige una acreditación llevada a cabo con la máxima seriedad acerca de los requisitos pertinentes, incluso aquellos atinentes a circunstancias que podrían obstar el beneficio solicitado", añadió la jueza en su argumentación de negarse a proceder con los pormenores del trámite.

Sin embargo, la Cámara Federal de San Martín, más precisamente los jueces Alberto Lugones y Juan Pablo Salas, consideraron que la magistrada "no ha explicado de modo concreto y preciso de qué manera los dichos de Fulop le provocan una violencia moral grave que le impida juzgar con la debida imparcialidad", por lo cual Forns deberá permanecer en la causa.

Fulop vive en el país desde hace más de 20 años, y está casada con el actor argentino Osvaldo Sabatini, con quien tiene dos hijas en común, Oriana y Tiziana.

La respuesta de Fulop

Al conocerse la decisión de Forns, Fulop se comunicó con Tomás Dente en el programa de eltrece, Nosotros a la mañana, donde hizo su descargo, remarcando que se siente "desconcertada". "Se ve que esa jueza ya me juzgó por algo que la Justicia no me ha condenado. Qué se le va a hacer, yo tuve unos malos dichos por los cuales pedí perdón y voy a pedir perdón las veces que sean necesarias", expresó, para luego aseverar que la reciente decisión responde "a intereses políticos" por sus críticas al régimen de Nicolás Maduro.

"Todo ha sido por meterme o alzar mi bandera venezolana y defender a mi tierra por las violaciones y por todo lo horrible que está pasando allá. Pareciera que hay gente que me quiere callar, que no le conviene que yo hable de un país con un gobierno autoritario", subrayó, y reiteró sus deseos de recibir la nacionalidad argentina.

"Mi deseo siempre ha sido ser argentina, yo me considero argentina. Pero si no me la da, yo lo aceptaré. Tengo 26 años viviendo acá, sintiéndome argentina y siendo una persona bien. Tengo dos hijas hermosas y nadie va a parar que yo siga mi lucha por mi tierra, por mi país, por la libertad de Venezuela. Ojalá que esto se solucione y ella pueda entender que todo lo que hice fue sin querer", concluyó.

Los dichos de la polémica y las repercusiones

A comienzos de mayo, en diálogo con Cada mañana, el ciclo que conduce Marcelo Longobardi en Radio Mitre, la actriz habló sobre los enfrentamientos entre chavistas y partidarios de Juan Guaidó, y dijo que parte del pueblo venezolano es responsable por la supervivencia del régimen de Maduro, trazando un paralelismo que fue duramente criticado. "¿Por qué creés que [Adolf] Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela".

Los dichos generaron fuerte repudio en las redes y en los medios, e incluso Chiche Gelblung se quebró al aludir al tópico. Asimismo, una de las voces en alzarse en contra de las palabras de Fulop fue la de Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). "Es una comparación despreciable. La shoá es el paradigma de todos los genocidios. Por eso pedimos que ninguna dictadura sea comparada con ella, sin perjuicio de lamentar lo que sucede en Venezuela", le manifestó Hnoblovits a LA NACION.

Si bien la actriz se disculpó por sus declaraciones, el abogado Jorge Monastersky compartió en su cuenta de Twitter una copia de la denuncia judicial que presentó contra la actriz. "Por medio del presente escrito y en carácter propio vengo a denunciar por la comisión de acciones y conductas penalmente reprochadas en el marco de la ley N 23.592 (Penalización de Actos Discriminatorios) en perjuicio de quien suscribe por ser de la colectividad judía conforme las consideraciones de hecho que a continuación se explicarán", dice el texto presentado el 2 de mayo frente a la Justicia por Monastersky, quien solicitó "ser tenido en cuenta como querellante".