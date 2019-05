El ex Patito Feo y Simona volvió a referirse a las denuncias que pesan sobre Juan Darthés Crédito: gentileza Kuarzo

Laura Esquivel y Gastón Soffritti compartieron elenco hace doce años, cuando ambos protagonizaban Patito feo. Hoy vuelven a trabajar juntos en teatro, haciendo Gente feliz, una obra de José María Muscari que puede verse en el Multiteatro, de miércoles a domingos.

Hay que ver, el programa de El Nueve que conducen Denise Dumas y José María Listorti, los convocó para recordar los viejos tiempos y brindar por los nuevos. "En Patito feo vivimos muchas cosas. Fue una época muy movida. Nadie se esperaba semejante éxito; superó las expectativas", contó Laura. Y Gastón agregó: "Fue una generación marcada por esa historia. Hay chicos que hoy nos dicen que les recordamos su infancia. ¡Y competíamos con productos de Cris Morena!", rememora Soffritti. "¡Es verdad! Daba miedo eso!", se sinceró Esquivel, que aclaró que iban a la escuela por la mañana y grababan todas las tardes, durante seis horas.

Los chicos también recordaron que Juan Darthés formaba parte del elenco. Los conductores, entonces, quisieron indagar en posibles situaciones de acoso. "Todo eso tiñe lo lindo que fue esa parte de la historia", comentó Soffritti. " Me sorprendió lo sucedido con Juan, con quien hice Patito feo y también Simona, el año pasado. Había, dentro del elenco, distintas posturas y pensamientos. En Patito feo éramos chicos y éramos muchos. Muy complicado de manejarnos. En Simona, un día Juan nos reunió para decirnos que iba a esclarecer toda la situación, porque grabar estaba poniéndose complicado. Por ahí era incómodo para las chicas, pero yo no lo viví así. Él estaba muy mal anímicamente y decía que no quería que nos jodiera el tema ni que nos tocara de rebote. Hasta el caso Thelma, la verdad es que había dudas. Después no", se explayó el actor.

Laura Esquivel volvió a trabajar con Gastón Soffritti, ahora en teatro Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

Por su parte, Laura Esquivel dijo que ella había hablado con Thelma antes que la actriz hiciera la denuncia. "Me contó que estaba tratando de ver cómo manejaba esta situación en la Justicia, pero no me contó toda la historia; me enteré en la conferencia de prensa". Cabe recordar que Thelma fue compañera de Laura y Gastón en Patito feo, cuyo elenco compartió diversas giras como la realizada por Nicaragua, país en el que se habría producido la violación que denunció Fardin.

Luego, la charla derivó en otro temas, como la experiencia de productor por la que atraviesa Soffritti. "Hace unos años produje Sexo con extraños en teatro, con Guillermina Valdés. Y este año hice lo propio en tele, con la ficción de NET que ahora puede verse en Netflix, Millennials. La verdad es que me gusta mucho producir".

A Esquivel, en cambio, la producción no le interesa. Este año, la actriz grabó unos capítulos de la serie sobre Diego Maradona, "Hago el personaje de Claudia Villafañe, cuando comienza el romance con Diego. Me hubiera encantado hablar con ella. La verdad es que no sé por qué no nos juntamos. Fue un tema de producción. Yo no puedo decir nada porque firmé un contrato de privacidad. Todavía no hay fecha de estreno, pero no será este año. Le tengo cariño a Claudia porque interpreté una hermosa parte de su vida", dijo. Y finalizó contando que forma parte de una campaña contra el bullying a la que se sumaron muchos famosos y cuyo lema es: Vamos a tratarnos bien.