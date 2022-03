Guillermo Andino y María Belén Ludueña, sobre las noticias, la empatía y sus lágrimas en cámara

Después de seis años, vuelve América Noticias, primera edición. En ese entonces, Guillermo Andino se despidió de ese espacio que, como tal, desapareció de esa pantalla y fue reemplazado por un magazine. El 14 de marzo a las 12 en punto, el periodista regresa acompañado por María Belén Ludueña.

“Va a ser un noticiero sensible con gente sensible. El tema es cómo se cuenta la noticia, porque es la misma en todos lados. La clave es formar un buen equipo y que haya sinergia de buen trabajo porque traspasa la pantalla”, coinciden ambos. En diálogo con LA NACION, Ludueña y Andino recuerdan sus inicios en el periodismo, cuentan cuál es su relación con las noticias y revelan qué esperan de este nuevo desafío.

-¿Cómo se dio la oportunidad de trabajar juntos?

Andino: -Hace mucho tiempo que teníamos de trabajar juntos. De hecho casi hubo una posibilidad en Es por ahí, el año pasado. Ahora el canal tuvo la buena idea de volver a recuperar un espacio importante en la grilla, que es el noticiero del mediodía que había marcado un rumbo y hecho historia en su momento, y que por distintas decisiones de programación se había perdido. Quieren recuperarlo, afortunadamente con nosotros y con un gran equipo. Y es recuperar una marca. Las oportunidades siempre llegan. Yo tengo ganas como si fuera la primera vez que voy a hacer un noticiero. Y las ganas de Belén son contagiosas también. Queremos tener homogeneidad en el laburo y en el grupo.

"Hace tiempo queríamos trabajar juntos", afirman los conductores DIEGO SPIVACOW / AFV

Ludueña: -Es verdad, hace rato que queríamos trabajar juntos y cuando la opción fue recuperar el noticiero al mediodía y con Guillermo, con toda su experiencia, me dio mucha felicidad porque es proyecto ideal.

Los periodistas se conocieron cuando Ludueña lo entrevistó a Andino para un programa de salud que conducía en A24. Después fue él quien la invitó a Es por ahí. Además son casi vecinos: él vive en San Isidro con su mujer Carolina Prat y sus tres hijos, Sofía, Victoria y Ramón; y ella en Vicente López con su pareja, Jorge Macri.

-¿Por qué dejaste el noticiero hace seis años?

Andino: -Me fui cuando nació Monchi porque decidí dedicarle más tiempo a mi vida, a mi familia. Durante casi 30 años hice las dos ediciones de noticieros porque además tengo una productora. América me permitió quedarme con la segunda edición y después hubo otros formatos mediodía con Informados de todos y Es por ahí; el destino me llevaba al mediodía (ríe).

-¿Deseabas volver a las noticias?

Andino: -La pasé muy bien en Informados de todos y la experiencia de Es por ahí fue muy didáctica y divertida, me introdujo en un formato de cocina y noticias y estoy agradecido. Pero cuando el canal me mostró que había una posibilidad de volver al noticiero, no lo dudé. Y estoy feliz por muchos motivos, primero porque Belén va a ser la conductora y porque tenemos un equipo con muchas ganas, con buena onda y que sabe mucho. Y por otra parte, siento que nunca me fui, como dice el tango “qué me voy a ir si siempre estoy llegando”. En cada uno de los formatos que hacía, el ingrediente fundamental era siempre el repaso de las noticias. Entonces, volver al formato del noticiero es como volver a la casita de mis viejos.

-En tu caso Belén, es tu primera vez en un rol más protagónico en un noticiero.

-Tuvimos una charla para hacer Es por ahí el año pasado pero no se dio porque todavía tenía contrato para hacer Buenos días América. Y esto es como un upgrade. Es el proyecto que tenía que ser: noticias con Guillermo y su experiencia.

Andino empezó a trabajar en el área de noticias de Canal 13 cuando falleció su papá, el periodista Ramón Andino, que por entonces conducía el noticiero de esa emisora. “Tenía 19 años y estudiaba Ciencias Políticas. La gente de Canal 13 de aquella época me dio una mano enorme y Sergio Villarruel se animó y fue muy paternal, me dijo ‘vas a trabajar en tanto no dejes de estudiar porque a veces las luces te marean’ . Me miraba las notas y terminé la carrera ya conduciendo Nuevediario. Le cumplí, y vino a mi graduación”, recuerda con una sonrisa.

Guillermo Andino y María Belén Ludueña tienen un importante recorrido en América DIEGO SPIVACOW / AFV

-¿Creés que, de no haber sido por las circunstancias, tu destino habría sido otro?

Andino: -El hombre propone y Dios dispone. Yo daría todo por tener a mi viejo. Cuando falleció se presentó esa oportunidad y no lo dudé. Quizá mi destino hubiera sido otro porque muchos de mis amigos que estudiaron conmigo son diplomáticos, embajadores. Sin embargo, a los tres meses de estar trabajando en la calle como cronista me dije ‘esto es lo mío’. Y la carrera me ayudó como compendio de conocimiento.

María Belén Ludueña nació en Mar del Plata y estaba estudiando abogacía cuando un productor le dijo que tenía pasta para estar en los medios. “Me vine bastante grande a Buenos Aires, a los 30. A los 19 años fui Reina Nacional del Mar y el dueño de una canal de noticias me dijo que me veía perfil para trabajar porque era muy inquieta, entrevistaba a las otras reinas. En el medio me convocaron de El garage para hacer un especial sobre Mar del Plata y los productores me decían que tenía pasta. Estudiaba abogacía, tuve una oportunidad de entrar a Canal 2, y de un día para el otro me dijeron que iba a conducir el noticiero del mediodía. Aprendí a los ponchazos. En un momento me sentí en una encrucijada porque ya era abogada y tenía una entrevista con un juez y un casting en Canal 8. Me fue bien en ambos pero cuando me avisaron que había quedado entre varias conductoras, no lo dudé. Ejercí seis meses como abogada en un estudio jurídico que se dedicaba a la parte laboral, y cuando iba a los tribunales, la gente me reconocía como la chica del noticiero. Vine a Buenos Aires, convocada por Paulino Rodríguez para sumarme a Canal 26 y después, Marcela Tauro me recomendó para trabajar en A24″, relata.

Las lágrimas en vivo, un punto que une a ambos conductores DIEGO SPIVACOW / AFV

-¿Qué les dirían a los televidentes que están hartos de las malas noticias y prefieren sintonizar otros programas?

Ludueña: -Vamos a informar y a hacer un noticiero empático. Después de dos años de pandemia tenemos que ponernos en el lugar del otro. La gente nos va a ver porque nos va a sentir cercanos.

Andino: -Y vamos a tener un especio de buenas noticias porque hay héroes anónimos que hacen mucho por los demás. No hay que caer en que esta todo mal.

Ludueña: -Sí, vamos a tener un espacio para distender, porque no todo es malo. Queremos contar las noticias con un tono más amigable.

-Están en contacto con las noticias durante muchas horas al día, ¿logran despojarse de esa carga o la llevan a casa?

Andino: -Hay algo que forma parte de lo sanguíneo del periodismo y es que terminás de trabajar y quizá llegás a tu casa y mirás qué está pasando, pero una cosa es ver cómo sigue una historia, y otra la alienación que te ciega de disfrutar de lo importante que sucede en tu vida. Yo hago los deberes con mis hijos, quiero jugar a la pelota con Ramón, salir a caminar por el barrio con mi mujer y contarnos cosas.

Ludueña: -Muchas veces me he quebrado al aire. Recuerdo la historia de un chico que se había muerto jugando al rugby y la mamá vino al programa a contar que había donado los órganos. Hay noticias que te impactan.