“Hacen lo que quieren”. Karina Antoniali, expareja de Eduardo Fort, habló de los hijos de Ricardo, Felipe y Marta

Karina Antoniali habló de Felipe y Marta Fort en el velatorio de Gustavo Martínez y aseguró que los chicos “hacen lo que quieren”, Por su parte, Guillermo Arregui, productor visual y parte del círculo íntimo de Ricardo cuando vivía, repasó cómo era la vida de Felipe y Marta con su papá y con Gustavo.

“No lo podía creer, me enteré por mensajes de texto”, reconoció Karina Antoniani, la exesposa de Eduardo Fort, en el velatorio de Martínez. “Hasta que no hablé con Eduardo y me dijo no lo podía creer”, le reveló a Alejandro Guatti, movilero de Intrusos del Espectáculo, por América TV, durante la noche del sábado.

Sobre la reacción de Felipe y Marta, Karina se mostró del lado de los chicos. “Son adolescentes. Yo tengo mellizos adolescentes y todos los adolescentes son rebeldes. No hablé con ellos, pero calculo que están sintiendo esa pérdida que después la van a asimilar”. Cuando Guatti le preguntó si Eduardo le había pedido a los chicos que borren los posteos, ella respondió: “ Felipe y Marta hacen lo que ellos quieren. Son menores de edad pero ya tienen 17 años y si lo hicieron... Son chicos”.

Sobre los sobrinos de Gustavo, que se mostraron muy enojados por la reacción de Felipe, Karina prefirió no decir mucho: explicó que la sorprendió “poco” y que no habló con ellos.

Karina Antoniali Gerardo Viercovich

La visión de un íntimo amigo de Fort

En el piso de Intrusos estuvo luego Guillermo Arregui, amigo y productor de Ricardo Fort. Un hombre del círculo íntimo del mediático en su trabajo audiovisual: hacía foto y video y estaba 24 horas al día detrás de él. Arregui contó que lo sorprendió mucho la muerte de Gustavo. “Fue un baldazo de agua fría, no me lo esperaba” , confió.

“Gustavo era un tipo muy naif. Un tipo con una calidad de persona increíble” , describió a la pareja de Fort, y confió que era la mano derecha de Ricardo y todo el tiempo le estaba marcando cosas. “Le bajaba mucha línea a Ricardo, y eso lo exasperaba”, recordó, y comparó esa forma de actuar con la de Marta Fort cuando estaba con su hijo: ambos le señalaban cuando quienes estaban a su alrededor se querían aprovechar de él, algo que a Ricardo no le causaba gracia. “Gustavo estaba ahí para cuidarle el bolsillo”, explicó.

Luego de contar que llegó al círculo Fort cuando los chicos ya tenían cinco años, recordó que Felipe y Martita siempre estaban allí. “Los chicos tenían sus horarios de colegio, sus cuartos, pero apenas podían se escapaban y se iban al living que estaba siempre lleno de gente”, repasó. También contó que los chicos de seguridad siempre estaban en su casa y que muchas veces estaban jugando a la Play Station en el playroom.

“Gustavo era más un padre. La relación en un principio era impecable. Gustavo iba a cualquier lado y Felipe estaba pegado a él” , recordó sobre la relación de Gustavo Martínez con los mellizos. Sobre Martita, agregó que solía estar más cerca de Marisa, la niñera, porque era nena. Sin embargo, repasó que estaban con ellos todo el tiempo que podían, que se metían delante de las cámaras y les pedían que les compren cosas con la tarjeta de crédito.

“No me dio la impresión de que fueran palabras de él”, dijo sobre el explosivo posteo de Felipe -”Papá lo recibiría con los brazos cerrados”- tras el suicidio, y reveló que quedó sorprendida. “Me daba más la sensación de que él escuchó a un mayor [decirlas]. Esas palabras no eran de él”. Luego, destacó que Marta y Felipe tomaron posturas totalmente distintas y que la distancia entre Felipe y Gustavo no fue de un día para el otro. “Me parece que fueron llevados a esa situación. Los chicos no eran así” . aseguró y completó: “Eran dos chicos recontra simples, sensibles”. Luego, dijo que con Ricardo en vida, Gustavo y Marisa eran familia y que Marta lo apañaba mucho y que a Gustavo luego lo dejaron de lado y solo.

Arregui contó además que la familia Fort no hacía sentir cómodo a Gustavo, que Ricardo no quería que su familia cuide a sus hijos si le pasaba algo y que por eso eligió a Martínez para su tutela y que muchas veces amenazó a los Fort con “venderle sus acciones a Georgalos”.