La pareja se separó en 2016, luego de que la actriz acusara a Depp de agresiones Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2019 • 18:34

A tres años de su polémico divorcio, Johnny Depp y Amber Heard viven una historia interminable en los tribunales con demandas y acusaciones mutuas de maltrato que, en estos días, suma un nuevo capítulo.

La pareja se separó en 2016 luego de que la actriz de Aquaman pidiera el divorcio aludiendo "diferencias irreconciliables", además de interponer una orden de alejamiento por las supuestas agresiones físicas que sufrió por parte de Depp.

Sin nombrarlo, Heard lo acusó de actitudes violentas posteriormente en un artículo publicado en The Washington Post, al que el actor respondió con una demanda por supuesta difamación.

En su primera declaración por esta última denuncia, por la que el actor le reclama a Heard una compensación de 50 millones de dólares, ha sido él quien afirma ahora haber recibido tratos abusivos y agresiones durante la relación.

Depp señala que la actriz actuaba en ocasiones de forma violenta a causa de supuestas adicciones. "Ella fue la perpetradora y yo la víctima. Mientras combinaba las anfetaminas recetadas y las drogas no recetadas con alcohol, la señora Heard cometió innumerables actos de violencia doméstica en mi contra, que en algunos casos me causaron daños corporales graves, a menudo en presencia de un testigo externo", sostiene.

El actor dio más detalles respecto a estas presuntas situaciones. "Me golpeaba, me daba puñetazos y patadas. Me lanzaba con frecuencia objetos contra mi cuerpo y mi cabeza, como botellas pesadas, latas de gaseosas, velas encendidas, controles remotos de televisores y disolventes de pintura", dijo.

Además, relató que en una ocasión "ella se volvió loca y comenzó a tirar botellas" cuando él le pidió firmar un acuerdo nupcial después de haberse casado, en 2015: "Tuve que someterme a tres cirugías para reconstruir mi dedo.Temí perder el dedo, el brazo y la vida", declaró.

El abogado de su exmujer emitió un comunicado negando estas acusaciones y ha recalcado que "son cada vez más claros los intentos desesperados de Depp y sus asesores para revivir su carrera iniciando un litigio sin fundamento contra tantas personas que una vez estuvieron cerca de él".