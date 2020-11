Johnny Depp, la caída al abismo de un ídolo Fuente: Archivo - Crédito: The Grosby Group

Tras alcanzar la gloria en los años 90 y conformarse como uno de los actores más aclamados por su excéntrica personalidad, ahora Johnny Depp se enfrenta a sus demonios tras perder un primer juicio que prueba su reputación de violento. Un repaso por la carrera y vida de uno de los actores preferidos de Hollywood que ahora lucha por recuperar ese lugar, luego de fracasos de taquilla, crisis de pareja y problemas con las adicciones.

Johnny Depp es un "maltratador de esposas". Así lo declaró la Justicia del Reino Unido, que falló en contra del actor estadounidense en la demanda de difamación que presentó contra el diario británico The Sun. En un artículo publicado en abril de 2018, el medio daba por cierto que el actor había golpeado a la que entonces era su esposa, Amber Heard, y ahora un juez lo ratificó. Un veredicto que, aunque podría sonar impactante, no debería sorprender. Para empezar porque la acusación de la actriz sobre las actitudes violentas del actor surgió hace más de cuatro años, después de que ella solicitara una orden de alejamiento por violencia doméstica tras anunciar su separación después de solo 15 meses de matrimonio. Tampoco debería ser una sorpresa, al menos en Hollywood, dada la cantidad de hombres enormemente famosos que han sido acusados de abusar de mujeres. La primera sorprendida, en cambio, parece haber sido la propia Heard, quien se ha dejado ver estos días celebrando, junto a unos amigos con un gran globo en forma de botella de champagne, la decisión judicial.

El actor de El joven manos de tijera, Piratas del caribe, Charly, la fábrica de chocolates viene perdiendo la venia del púbico por sus temas personales Fuente: Archivo - Crédito: The Grosby Group

Aunque los abogados del actor no descartan recurrir a la sentencia del juez del Alto Tribunal de Londres, Andrew Nicol ("la sentencia es tan defectuosa que sería ridículo que el señor Depp no apelara esta decisión", dijo uno de los letrados que representan al actor), hay que tener en cuenta que, a esta altura, la mayor parte del mundo ya ha visto las fotos del rostro marcado de Heard o el vídeo donde se ve al intérprete bebido y lanzándole maldiciones a su entonces esposa. También las grabaciones en las que Heard insulta a Depp y admite haberle arrojado ollas y sartenes. O las declaraciones de Winona Ryder, Penélope Cruz y Vanessa Paradis defendiendo al actor. Incluso el comunicado conjunto que la expareja emitió admitiendo que su relación se había vuelto "horriblemente tóxica". Pero nada de esto podría cambiar el hecho de que un juez consideró que The Sun tenía derecho a describirlo como un "maltratador de esposas".

El principio de la caída

No es solo el veredicto del juez lo que manchó la reputación de Depp. Desde hace un largo tiempo, su vida ha sido absurdamente exagerada. Muchos de sus fieles admiradores encuentran el comienzo del declive de Johnny Depp en 2012, cuando se separó de la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis después de 14 años de relación y dos hijos, Lily-Rose y Jack, de 19 y 16 años respectivamente. Con Paradis, Depp parecía haber encontrado esa estabilidad que facilitaba una sinergia entre las excentricidades de un actor consagrado y el verdadero hombre de gran corazón que dejaba entrever en pantalla.

Incluso con algunas subidas de tono esporádicas e indumentarias estrambóticas, Johnny Depp siempre ha sido muy querido por los espectadores. Se ganó una reputación de estrella versátil desde sus primeros papeles protagónicos en películas como El joven manos de tijera (1990), de Tim Burton. Fue nominado tres veces al Oscar, entre ellas por su papel en Sweeney Todd: el barbero demoníaco de la calle Fleet (2007), pero nunca se llevó la preciada estatuilla. Después, consolidó su condición de inconformista de Hollywood con grandes éxitos de taquilla como Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate o el famoso pirata Jack Sparrow de la saga Piratas del Caribe.

Sin embargo, el romance con la crítica que el actor vivió en los noventa, cuando Marlon Brando lo declaró como el mejor actor de su generación, se torció no solo por sus fracasos en taquilla como le ocurrió con El Llanero solitario (2013) o Mortdecai (2015), sino que sus problemas con las drogas también se han convertido en temas recurrentes en la prensa.

Si bien perdió el juicio contra The Sun, piensa tomar revancha en otro encuentro con su ex en los tribunales de Virginia Fuente: Archivo - Crédito: The Grosby Group

Adicciones y disputas con sus exrepresentantes

En 2017, el actor inició acciones legales contra The Management Group, liderado por Joel y Robert Mandel, que se encargaron de sus asuntos durante 17 años. Depp los acusó de gastar millones sin su permiso y les reclamaba 25 millones de dólares en concepto de daños. Ellos argumentaron que el único responsable de sus problemas financieros era el propio artista que había gastado millones en caprichos locos: vino a raudales, casas de lujo, seguridad, aviones privados., y le reclamaban más de 500.000 dólares por difamación. Ese capítulo se cerró en julio de 2018 con un acuerdo un mes antes de la fecha fijada para el juicio y con ambas partes satisfechas.

Un nuevo round

Pero el empeño por lavar su imagen para que el público vuelva a quererlo y la industria cinematográfica siga contando con él entre sus filas continúa. A la espera de conocer si el actor recurrirá o no la sentencia en favor del británico The Sun, Depp prepara un segundo asalto que esta vez será en Estados Unidos y está previsto para el próximo año. Un tribunal del estado de Virginia atenderá la denuncia del actor contra Amber Heard por describir presuntos abusos y amenazas de muerte en un artículo publicado en el periódico The Washington Post unos meses después de llegar a un acuerdo de divorcio. El nombre del intérprete nunca se menciona en el texto titulado "Hablé en contra de la violencia sexual y me enfrenté a nuestro odio cultural".

Escrito en el apogeo del movimiento #MeToo, el protagonista de Piratas del Caribe decidió emprender acciones legales contra su exesposa. Habrá que esperar para saber si la Justicia británica y la estadounidense coinciden o no en el veredicto que pueda suponer la confirmación de la caída definitiva de un ídolo.

