Amores sin ficción: Johnny Depp y las pasiones que marcaron su vida

Johnny Depp y Winona Ryder estuvieron juntos a principios de los años 90 y vivieron una historia que ambos recuerdan con especial cariño

En la piel de personajes memorables como El joven manos de tijera, el estrambótico capitán Sparrow o el solitario confitero Willy Wonka, Johnny Depp ha sido una de las figuras más atractivas del cine en las últimas décadas. Camaleónico, creativo y rebelde, el actor no enamoró, sin embargo, solo a las cámaras: su historial de conquistas trascendió con creces la pantalla.

Con su figura en declive tras su escandaloso divorcio de Amber Heard, con quien mantuvo acusaciones cruzadas de abuso físico y emocional, atrás quedaron para el músico y actor de 56 años postales icónicas de su vida sentimental. Entre ellas, su temprano matrimonio con la maquilladora Lori Anne Allison, su historia de amor con Winona Ryder -cuyo nombre llegó a tatuarse en su brazo derecho-, el desenfadado y pasional vínculo que lo unió a Kate Moss en los 90 y su relación más duradera, con Vanessa Paradis, madre de sus hijos Lily-Rose Melody y Jack.

Johnny Deep y su ex mujer, la actriz Vanesa Paradis Fuente: Archivo - Crédito: AP

Problemas financieros, una constante lucha contra las adicciones, escándalos y el fantasma de la depresión marcaron la vertiginosa vida del artista, cuya reputación se vio dañada tras las denuncias de maltrato que Heard presentó en su contra en 2016. La pérdida de oportunidades de trabajo y el deterioro físico afectaron desde entonces al actor, cuya credibilidad se ve reforzada, sin embargo, ahora luego de que trascendieran audios en los que su ex reconoce haber sido la autora de las agresiones.

En el terreno amoroso, para Depp han escaseado los finales felices, aunque varias de las mujeres que lo han acompañado se han referido a él de forma positiva tiempo después. Fue a través del cine que el actor conoció a gran parte de sus parejas. El actor fetiche de Tim Burton -el cineasta lo eligió para ocho de sus películas- desembarcó en el mundo de la actuación por casualidad y de la mano de Nicolas Cage, quien lo animó a presentarse a una audición. En paralelo, el intérprete desarrolló una carrera musical que comenzó de niño, tras el temprano divorcio de sus padres y que continúa hoy, junto a Alice Cooper y Joe Perry, como integrante del grupo Hollywood Vampires.

Nombrado por la revista People como una de las personalidades vivas más atractivas del planeta en dos ocasiones, el popular actor es el mismo hombre que llegó a dilapidar una fortuna de más de 650 millones, según The Guardian, en yates, aviones privados, propiedades, guitarras, vehículos de lujo, una isla en el Caribe y más de 30.000 dólares al mes en vinos, entre otras cosas. Sin olvidar además otras excentricidades como los tres millones de dólares que destinó a disparar desde un cañón al cielo las cenizas de su amigo Hunter S. Thompson.

A continuación, un repaso por la vida sentimental de una figura cuyo nombre reivindican hoy sus seguidores tras su polémico divorcio de Amber Heard.

Lori Anne Allison, su primera esposa (1983-1985)

Con solo 20 años y después de mudarse a Los Ángeles para dedicarse a la música, el actor nacido en Kentucky, Estados Unidos, se casó con la maquilladora Lori Anne Allison, cinco años mayor que él. Se dieron el "sí, quiero" en la noche de Navidad de 1983. El idilio duró solo dos años, pero la relación fue determinante para su futuro como intérprete. A través de Allison, Depp conoció a Nicolas Cage, quien lo contactó con un agente que le consiguió su primer papel en el cine, en la película Pesadilla en lo profundo de la noche (1984), de la saga centrada en el personaje de Freddy Krueger, iniciando así su exitosa carrera actoral. Tras la denuncia por maltrato presentada por Amber Heard, Allison salió en defensa de su ex afirmando en una entrevista con TMZ que el actor sería incapaz de agredir a alguien.

El nombre de Sherilyn Fenn en su guitarra (1985-1988)

Con Sherilyn Fenn, Depp también vivió un fuerte romance, pero sus ascendentes carreras se interpusieron en su historia de amor

Tras separarse de Allison, Depp conoció a la actriz Sherilyn Fenn -quien ganó popularidad por su papel de Audrey Horne en la serie Twin Peaks- en el set de filmación del cortometraje Dummies, en 1985. Algunas fuentes indicaron que estuvieron brevemente comprometidos, pero después de una relación de tres años, siguieron caminos separados. Johnny llegó a garabatear el nombre de Sherilyn en el casco de soldado que usó en la película Platoon, así como las iniciales de la actriz, SF, en la guitarra que toca en una de las escenas del film. Sin embargo, los gestos románticos no habrían bastado para salvar las diferencias que terminaron distanciando a la pareja, especialmente porque sus carreras los llevaban por ciudades diferentes.

Un breve romance con Jennifer Gray (1989)

Aunque los detalles de su relación se han mantenido en silencio a lo largo de los años, varios medios indicaron que Depp se comprometió con la estrella de Dirty Dancing en 1989. Sin embargo, se separaron transcurrido un año.

Winona Ryder, su primer gran amor (1990-1993)

Johnny Depp no se ha caracterizado por permanecer soltero durante mucho tiempo y en 1990 el actor comenzó una relación con su coprotagonista en El joven manos de tijera, Winona Ryder, quien en ese momento tenía 19 años, ocho menos que él. "No ha habido nada en mis 27 años que sea comparable a lo que siento por ella", declaró entonces el actor a la revista People. Se habían conocido el año anterior en un estreno de cine y cinco meses después de su primera cita, se comprometieron. Como una declaración de su amor por la actriz, Depp se tatuó la frase "Winona forever" en el brazo derecho. Sin embargo, tres años más tarde, se separaron y, tras la ruptura, Depp alteró el tatuaje hacia un "Wino forever". Según dijo posteriormente la actriz de Stranger Things, la diferencia de edad habría sido la causante de las discrepancias que terminaron alejándolos. Winona confesó después que johnny fue su primer gran amor.

Johnny Depp y Winona Ryder comenzaron a salir tras el rodaje de la película El joven manos de tijera, en 1990

Tracy Lords y un amor fugaz (1990)

Durante su romance con Winona, Depp habría mantenido un affaire con la actriz porno Tracy Lords, a quien conoció en el set de Cry Baby, el musical dirigido por John Waters en el año 1990.

Juliette Lewis (1993)

Juliette Lewis y Johnny Depp se vieron por primera vez en 1993, en el set de rodaje de la película ¿A quién ama Gilbert Grape? La pareja se comprometió, pero la relación no prosperó.

Kate Moss, un amor intenso y desenfrenado (1994-1998)

Fuente: Archivo

Johnny Depp y Kate Moss fueron una pareja icónica en los 90. Destilaban belleza, desenfreno, pasión y rebeldía, pero su estilo de vida de fiesta permanente y ciertos consumos ocultaban la intensidad de su relación. Depp conoció a la supermodelo en un bistró de moda de Manhattan en 1994 y entablaron una relación no exenta de altibajos. La pareja fue vista en más de una ocasión gritándose en público. Su turbulento romance, en el que no faltaron las drogas y ciertos hábitos autodestructivos, duró cuatro años. Cuando se separaron, Moss lo pasó mal y tuvo que ser ingresada en un centro de rehabilitación. La modelo aseguró luego, sin embargo, que el actor cuidó mucho de ella cuando estuvieron juntos y contó que, entre otras cosas, le enseñó a lidiar con la fama. "No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo. Y eso es lo que extrañé después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar. Y eso supuso para mí años y años de llanto", reconoció en una entrevista con Vanity Fair en 2012.

Vanessa Paradis y la paternidad (1998-2012)

Depp y Vanesa Paradis estuvieron más de una década juntos Crédito: GROSBY GROUP

Johnny Depp y la actriz francesa Vanessa Paradis estuvieron juntos durante 14 años y, aunque comparten la paternidad de Lily-Rose Melody y Jack, no llegaron a pasar por el altar. Se conocieron en París en 1998 y, según contó el intérprete fue amor a primera vista. A los pocos meses de noviazgo, Paradis quedó embarazada. Atravesaron varias crisis, pero fue la relación más duradera del actor. A pesar de ello, la pasión se agotó, anunciaron su separación en junio de 2012 y emprendieron vidas separadas después de mudarse de Francia a Los Ángeles. Tras poner fin a su convivencia, se acordó que Paradis recibiera 120 millones de euros por parte del actor. A través de una carta publicada por TMZ, Vanessa -como sus hijos- salió en defensa de Depp tras las duras acusaciones de Amber Heard. "Es sensible y amoroso", dijo de él la persona que vivió a su lado durante más de una década.

Marion Cotillard y los rumores de romance (2008)

Algunos medios mencionaron que la oscarizada actriz francesa y el actor que dos años más tarde interpretaría a El Sombrerero Loco en Alicia en el país de las Maravillas habrían mantenido un breve romance mientras filmaban la película Enemigos Públicos, aunque en ese momento el actor aún estaba en pareja con Vanessa Paradis. Cotillard también ha hablado bien del artista en alguna oportunidad y contó que la ayudó a trabajar su papel durante el rodaje.

Amber Heard, el mayor fracaso sentimental (2011-2016)

Johnny Depp y Amber Heard se casaron en 2015 y se divorciaron al año siguiente en medio de una dura batalla legal de acusaciones mutuas por maltrato

Tras separarse de la madre de sus hijos, el actor no estuvo solo por mucho tiempo, incluso antes de que se confirmara su ruptura con Paradis ya se lo vinculaba sentimentalmente con su coprotagonista de Los diarios del Ron (2011), la modelo y actriz texana Amber Heard. Ella salía entonces con la fotógrafa Tasya Van Reen, pero aseguró que se enamoró perdidamente del intérprete de Piratas del Caribe ni bien lo conoció. Amber cuestionó en algunas ocasiones el vicio de su pareja por la bebida, pero se casaron en 2015. Al año siguiente, la intérprete pidió el divorcio alegando "diferencias irreconciliables" entre ambos. Se separaron en 2016 y y la actriz lo denunció por violencia de género, además de interponer una orden de alejamiento por supuestas agresiones físicas y, sin nombrarlo, acusarlo de actitudes violentas en un artículo publicado en The Washington Post. Depp respondió con una demanda por supuesta difamación, a través de la cual le reclamó 50 millones de dólares, además de asegurar que era la actriz quien actuaba en ocasiones de forma violenta a causa de sus supuestas adicciones. Recientemente, se difundieron audios en los que Heard habla sobre su conducta en una grabación de 2015, cuando ambos acudían a sesiones de terapia para tratar sus problemas. "No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando", admite la actriz en un audio. "No puedo prometerte que no voy a reaccionar físicamente en otra oportunidad. Dios, a veces me enojo tanto que pierdo la razón. Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada", se la escucha decir a Heard.

Polina Glen, ¿su última conquista?

Polina Glen, la última conquista del actor, un romance que tampoco prosperó

Tras varios años sin que se dieran a conocer nuevos vínculos amorosos del actor desde su polémica separación de Heard, Depp inició en 2019 una relación con la joven bailarina y coreógrafa rusa Polina Glen, con quien habría llegado a convivir el año pasado. El actor fue retratado besándose con la artista en unas fotografías publicadas en el periódico británico Daily Mail. La pareja fue vista por primera vez junta en Moscú mientras Depp estaba de gira con su banda y luego en Belgrado, donde el intérprete estuvo filmando una película. Según indicó el medio inglés, Polina habría confirmado las intenciones de boda de la pareja y afirmaba que su novio quería viajar a Rusia para conocer a sus padres. Sin embargo, en noviembre 2019 Johnny Depp volvió a la soltería tras abandonarlo su novia, supuestamente "abrumada" por las consecuencias del litigio con Amber Heard.