Juan Martín del Potro contó la verdad sobre su relación con Susana Giménez

En el segundo especial titulado En primera persona de la plataforma de streaming Star+, Juan Martín del Potro aludió a las constantes versiones de romance con Susana Giménez que lo sobrevolaron desde cierta química que se percibió cuando fue invitado al living de la diva.

En un tramo de la charla con Mariano Zabaleta, el extenista, quien se retiró de la profesión el mes pasado, habló sobre su vida privada y no pudo eludir el tópico inevitable. “Te llegaron a inventar un romance con Susana”, recordó Zabaleta. “Susana me sigue escribiendo. Tenemos una linda relación”, dijo el deportista entre risas, y confesó que tanto él como la conductora se tomaron las especulaciones con mucho humor, y recordó el motivo por el cual él considera que surgió la versión de un romance.

“Un día en broma en el programa le dije que venga a verme al Masters, ¡y fue!”, expresó. “Salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro, estábamos muy unidos, salíamos a comer juntos”, contó. “Hablando de cosas que me cambiaron la vida, Susana me cambió la vida, hasta mi mamá me pedía que le mande un saludo, y era raro porque ella ya era mi amiga como para pedirle”, amplió. “En ese momento dejaba que hablen y en cierto punto frenaba los rumores con los resultados deportivos”.

En cuanto a cómo está el vínculo en la actualidad, Del Potro compartió que siempre tratan de ponerse al día. “Se creó una amistad espectacular, pero lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo tuve novias públicas y otras de las que no se supo, pero era difícil explicar que no tenía nada con Susana”, agregó el tandilense.

Por otro lado, Del Potro, quien se encuentra en pareja con la modelo Oriana Barquet, también aseguró que sigue en contacto con exnovias como Sofía “Jujuy” Jiménez y Jimena Barón. Sobre la cantante, el ex jugador, quien tuvo un vínculo con ella de poco más de un año, entre 2017 y 2018, reveló que le escribe ocasionalmente. “Más allá de las cosas lindas o malas, tengo a mis exparejas que me mandan mensajes para felicitarme o lamentarse por cosas que me pasaron”, dijo primero, y luego mencionó que aún mantiene un vínculo con la intérprete de “La cobra”.

Del Potro, cuando estaba en pareja con Jimena Barón

“Le escribo a Jime y le pongo: ‘qué grande está tu hijo’”, contó. Recordemos que tras la separación, Barón desmintió una infidelidad del deportista y no tuvo más que palabras elogiosas sobre él. ”Mi pareja fue pura felicidad y me parece que no es justo para nuestra relación hermosa, que duró casi un año, todo lo que se está diciendo. Yo quedo como una boluda, que no me importaría porque ya me pasó. Me sale bastante bien el personaje, y hago canciones al respecto, pero lo están dejando a Juan como un sorete de tipo, cuando es una persona maravillosa“, expresó la artista en ese momento.

En el caso de “Jujuy”, ambos decidieron separarse luego de una compleja convivencia en plena cuarentena por el Covid. “La realidad es que la cuarentena nos está pegando. Es un momento de mucha incertidumbre y reflexión, al menos a mí me está pasando eso”, revelaba la modelo en mayo de 2020 sobre su relación.

Juan Martín Del Potro también estuvo en pareja con Sofía "Jujuy" Jiménez Instagram

“Con Juan veníamos como medio raros... ¿Viste cuando no te estás escuchando o hay falta de comunicación? Veníamos de Miami y nos tocaba hacer la cuarentena post viaje. Fue como ‘bueno, voy a focalizar en mí, en las cosas que me hagan bien, dejar pasar estos 14 días de cuarentena post viaje y ver’”, contaba la modelo y conductora, quien también logró conservar una amistad con el ex tenista, quien en el especial mencionó esa etapa de su vida sentimental, y reconoció lo mucho que le costó convivir en pandemia.