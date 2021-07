Juana Viale habló de su experiencia con Tinder e hizo una inesperada confesión

En una “mesaza” completamente descontracturada, Juana Viale tuvo como invitados a Gladys “La Bomba Tucumana”, Pepe Cibrián, Agustín “Soy Rada” Aristarán y a Diego Bustamente. En un tramo del programa de eltrece en el que Juana se encuentra reemplazando a su abuela, Mirtha Legrand, se generó una distendida charla sobre las aplicaciones de citas y la actriz y conductora tomó la palabra.

“Yo me estaba por abrir Tinder pero pasó algo justo en ese momento”, reveló. “Lo conocí a mi novio en esos días así que nunca lo usé”, contó, a diferencia de Cibrián, quien compartió que conoció a su actual pareja por esa vía.

La nieta de “la Chiqui” suele nombrar a su novio, Agustín Goldenhorn, en numerosas ocasiones al aire. Hace unas semanas, volvió a hablar de una posible fiesta de casamiento, tras casi dos años de relación. “Juana, ¿vos te vas a casar?”, le preguntó en ese momento Silvina Escudero. “En algún momento de la vida”, respondió la conductora sin dar precisiones. “Pero es cercano, yo escuché que iba a ser este año”, le retrucó la bailarina.

“No, no, no. Si me caso, hago un fiestón tal que todos los de este equipo no pueden venir a laburar mañana. Así te lo digo. Hay que esperar que pase la pandemia. Cuándo puede suceder... no sé”, amplió Juana. “Es lindo el amor, hay que celebrar”, acotó Sofía “Jujuy” Jiménez, a lo que Juana asintió con la cabeza. “Sí, hay que celebrarlo”, expresó.

Juana Viale y su novio, Agustín Goldenhorn, protegidos contra el frío, hace unas semanas atrás Gerardo Viercovich - LA NACION

Asimismo, el año pasado Viale contó en la mesa que su novio, que es arquitecto y guitarrista, le había propuesto casamiento. “Me propusieron. Será cuando se pueda, de la manera que se pueda”, manifestó. “Fue algo muy natural. Nunca lo había pensado en mi vida ¿casarme? Qué raro... Pero no está mal. Estoy convencida, solamente estoy esperando el momento preciso y oportuno para hacerlo”, concluyó.

La pareja ya lleva casi dos años de relación Gerardo Viercovich

En otra oportunidad, en diálogo con el periodista Diego Leuco en Diego a la tarde, por Radio Mitre, la hija de Marcela Tinayre se explayó ante una pregunta personal. “¿Qué te enamoró de él?”, indagaron. “Es una persona muy buena. Es un gran músico, tenía una banda muy buena que se llamaba Falsos Profetas. Es amoroso en el sentido más lindo de la palabra. Él también tiene hijos... es un quilombo”, contaba Juana, quien también recordó su primera cita.

Viale manifestó sus deseos de casarse, pero siempre aclara que quiere hacer una gran fiesta, por lo cual prefiere esperar Gerardo Viercovich - LA NACION

“Yo volvía de Córdoba, de un evento de la marca de mi camioneta y mi vieja estaba comiendo con unos amigos en un restaurante, cerca de Aeroparque. Me dice, ‘si estás cerca pasate’. Yo, ofuscadísima con la vida, media gruñona, les digo: ‘bueno, si alguien tiene a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses’. Un amigo dice ‘yo tengo alguien para presentarte’, me muestra la foto y le digo, ‘no, no es mi perfil’. Y otro amigo me dice: ‘yo tengo alguien para presentarte pero no te voy a mostrar una foto’. Mi foto de WhatsApp era un elefante, no estaba yo en la foto. Dos semanas después me llega un mensaje: ‘Hola, mi nombre es Agustín y me llama ‘Agente X’. Él no sabía que me estaba escribiendo a mí. Nuestro amigo no le dijo a ninguno de los dos quién era el otro. El mundo es muy loco, este amigo que tenemos en común es amigo de la infancia de él y muy amigo de mi pequeño círculo, pero jamás me crucé con Agustín”, narró, y habló del esperado encuentro cara a cara.

Goldenhorn pasó a buscarla por su casa y ahí supo con quién había estado hablando. “Él me pasa a buscar, vive cerca de donde yo vivo. Yo planté unos pomelos en la puerta de mi casa, estaba toda tupida la entrada y cuando salgo me mira y me dice: ‘sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le dije. Me mató, estaba re canchero. Fuimos a comer. Era un domingo y yo estaba sola con mis hijos. Ámbar estaba estudiando con una amiga, le dije ‘salgo dos minutos, me voy a tomar un vino con una amiga’, una mentirita piadosa. Le dije a Agustín, ‘yo tengo de tiempo una botella de vino’. Charlamos, fuimos a un bar malísimo, comimos el peor hummus de la tierra”, detallaba Viale en marzo Viale sobre un vínculo que está más que afianzado.

Juana Viale y su novio Agustín Goldenhorn comprometidos Gerardo Viercovich

Juanita blanqueó su relación con Goldenhorn, de 42 años, en noviembre de 2019 a través de sus redes sociales, donde junto a una foto de ambos escribió: “Medio y medio armamos un universo”.

