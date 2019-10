Eduardo Cruz junto a su hermana, Penélope, y su madre, Encarna, celebraron el nacimiento de Cairo, el niño que el músico español tuvo con la actriz argentina Eva de Dominici Crédito: The Grosby Group

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de octubre de 2019 • 10:22

Eva De Dominici y Eduardo Cruz fueron papás de un niño, al que llamaron Cairo, el domingo pasado. Como en estos primeros días la actriz debe recomponerse tras dar a luz, su pareja aprovechó para festejar la llegada de su primer heredero junto a su hermana Penélope Cruz y su madre, Encarna Sánchez, en un restaurante de Los Ángeles, ciudad en la que reside con la actriz argentina.

La reunión familiar, que se produjo en el sitio de comida brasileña Fogo de Chão, en el centro de la capital californiana. Y si bien ellos intentaron mantener un muy bajo perfil durante el almuerzo, fueron captados por las cámaras mientras Eduardo se fumaba un cigarrillo en la vereda del restó.

El restó de comida brasileña que sirvió de punto de encuentro, en Beverly Hills Crédito: The Grosby Group

Eduardo es músico, tiene 34 años, y en 2006 sacó su primer y único disco, Cosas que contar . Luego se dedicó a realizar composiciones para publicidades y proyectos cinematográficos. En 2011 escribió un tango que fue incluido en la banda sonora de la película Piratas del Caribe 4: navegando aguas misteriosas.

Cruz y De Dominici fueron vistos por primera vez en octubre del año pasado en un casino de Las Vegas, y luego siguió transitando su relación lejos de los flashes.

Eduardo Cruz junto a su hermana Penélope y su madre, Encarna Sánchez, en Los Angeles Crédito: The Grosby Group

Al parecer el flechazo fue inmediato, tan así que al poco tiempo Eva ya tenía tatuado el nombre Eduardo en su piel. "Me lo hice hace poco. ¿Si él también lleva mi nombre? El tiene el tatuaje de Eva pero por una ex", había contado la actriz este año en PH: Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe. Y sí, el nombre Eva que tiene Cruz hace referencia a su ex, Eva Longoria.

Entre tanto secretismo, en mayo trascendió que De Dominici se encontraba en la dulce espera. "Bienvenidos 24. Feliz de estar acá, viva, presente, llena de sueños, fe y fuerza, rodeada de personas que me llenan de amor. La vida no para de sorprenderme y en este último año mi vida cambió muchísimo. El tiempo es cambio constante y eso es la vida misma, una obra de teatro que no permite ensayos. A vivirla sin mirar atrás y caminando bien de frente", había escrito ella en Instagram unas semanas antes, al compartir imágenes de su fiesta de cumpleaños en Los Angeles; una de las postales la mostraba fundiéndose en un beso con Cruz.

El domingo, finalmente, Cairo nació en una clínica de Las Vegas.