Un joven presentó ayer una demanda para que el actor Kevin Spacey lo indemnice por "estrés mental severo y permanente, así como afectaciones emocionales" en el marco de una causa en la que se investiga al actor por abuso.

El denunciante en cuestión es el hijo de la exconductora de televisión de Boston, Heather Unruh , quien ya en 2017 había declarado en una conferencia de prensa que Spacey embriagó a su hijo de 18 años, y abusó sexualmente de él en el Club Car, un restaurante en Nantucket donde el adolescente trabajaba como ayudante de camarero. Según Unruh, su hijo "no tenía la menor idea de que quien tenía al lado era un posible depredador sexual o de que estaba a punto de convertirse en su próxima víctima".

Spacey se declaró inocente de abuso sexual y agresión en enero, por lo que sus abogados han acusado al joven de mentir para obtener dinero a través de la demanda civil contra el actor.

Thomas Barrett, el juez de la causa, en mayo pasado ordenó que este mes el hombre entregue su teléfono a la defensa, pero su abogado informó la semana pasada que no pueden encontrar el celular. El caso penal contra Spacey se ha centrado justamente en el teléfono usado por el acusador la noche del supuesto ataque que, según la defensa, se necesita para recuperar los mensajes de texto que apoyarían las afirmaciones de la inocencia del actor.

El juez les ha dado hasta el 8 de julio para entregar el teléfono. De lo contrario, el hombre, sus padres y su abogado deberán presentarse en la corte para explicar por qué desconocen dónde se encuentra el celular.

Este es el único caso penal que se ha presentado contra Spacey, si bien ya tiene varias acusaciones por abuso sexual que afectaran su carrera en 2017. El actor Anthony Rapp fue el primero en afirmar que Spacey intentó abusar de él cuando tenía 14 años y, entre otras presuntas víctimas, también se encuentra Harry Dreyfuss, hijo del reconocido intérprete Richard Dreyfuss, quien reveló haber sido manoseado por el actor en su adolescencia.

En diciembre del año pasado, el actor eligió defenderse, en primera medida, con un soporte mediático. Spacey grabó un polémico video como Frank Underwood, su popular personaje de la concluida serie House of Cards.

"Seguro, pueden haber tratado de separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, compartimos todo, ustedes y yo. Les conté mis más profundos y oscuros secretos. Les mostré exactamente de lo que es capaz la gente. Los perturbé con mi honestidad, pero por sobre todo, los desafié y los hice pensar. Y confiaron en mí, aunque sabían que no debían hacerlo. Lo nuestro no está terminado, no importa lo que digan los demás. Y por cierto, sé lo que realmente quieren. Me quieren de vuelta", afirmaba el actor en el clip.