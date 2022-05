La dura respuesta de Karina Iavícoli a un “deconstruido” Flavio Azzaro

Todo comenzó con una pregunta de Karina Iavícoli a Luciana Salazar: mientras la mamá de Matilda habló de un supuesto abuso de Martín Redrado, la periodista le preguntó :”¿Lo denunciaste por abuso?”. Sorpresivamente, y luego de una deconstrucción en tiempo récord, el polémico periodista Flavio Azzaro criticó a Iavícoli en su programa de Crónica TV y mostró una indignación más cerca de una postura televisiva que de un enojo con argumentos.

“¿Cómo le va a preguntar eso?, ¿en qué país vive? Digan algo chicas, hay un montón de chicas abusadas que no lo pueden contar en el momento, si esto lo dice un hombre lo echan de todos lados, ¿Cómo se llama ella? ¿Karina?”, lanzó Azzaro con una indignación digna de un premio Razzie.

La respuesta de Iavícoli no tardó en llegar. “Le voy a responder a Asado”, arrancó en primer plano, modificando el apellido del periodista y con los ojos fijos en la cámara. “Perdón, porque tengo lineadores y con algunas consonantes tengo problemas”, se atajó de inmediato por la mala pronunciación del apellido de Azzaro. “No es que te esté tomando el pelo, es que no me sale bien. Me sale Asado”, agregó.

“El tema es el siguiente. Este chico, que la verdad tiene problemas con todo el mundo, estaba recordando hoy a la mañana que se metió con Messi, con Pampita, con Canaletti, con Moritán, con su compañera Mariana Diarco. ¿Qué quiero decir? A vos no te quiere nadie”, disparó con dureza. “Cuando vos te preguntás en qué país vive Iavícoli, vivo en el mismo país que vos, con la diferencia que a mi la gente no me cancela”, siguió ella.

Flavio Azzaro, nuevamente en el ojo de la tormenta Captura Youtube

Lejos de bajar el tono de su devolución, Iavícoli fue por más. “A mí la gente me contrata, me pide fotos, me quiere, se ríe conmigo, me banca las cosas que digo. Vos me parece que estás más cerca de estar haciendo un show en un teatro”, aseveró, y reflexionó que quizá lo contraten porque se vienen las vacaciones de invierno y algún productor lo puede llamar. “Estás mas cerca de quedar fuera de los medios que en los medios”, analizó.

Cada vez más enojada, la panelista le explicó a Azzaro que podría llevarlo a juicio. “Te podrías comer un juicio, Asado, porque me dijiste loca. Es una acusación muy grave”, apuntó, y habló de la cantidad de personas que tienen problemas verdaderos de salud mental tras la pandemia. “Me parece que te fuiste un poco al carajo, Asado. Después decís que soy una vergüenza. Si fuera una vergüenza no estaría acá sentada y no sería tan buena periodista como desde hace 25 años”.

Iavícoli luego hizo alusión a los modos de Flavio Azzaro. “Vos me conocés. Esa chicana vieja de andar preguntando cómo se llama alguien... Me parece que te quedaste calentito”, le espetó y recordó un día que escribió un tuit sobre él y muchos famosos se lo replicaron. “Yo me sumo a ese grupo de gente que cree que gente como vos no tendría que tener un espacio. Porque lo que hacés vos no es periodismo. Es un show televisivo”.

Para cerrar, la periodista lo tildó de homofóbico por sus dichos sobre el Café Marí. “No sabés nada, te falta calle, papi. Me parece que tenés que andar un poquito más por la calle y dejar de bardear a mujeres, que es lo que más te gusta y te sale bastante bien. Por eso digo, capaz que lo tuyo es el teatro. Conmigo, chito la boca, Asado. Besito”, cerró.

Una deconstrucción veloz

Hace menos de dos meses, y luego de la violación grupal que sufrió una chica de 20 años en Palermo que indignó a toda la sociedad, Azzaro puso en duda lo ocurrido y sus palabras al respecto generaron mucha bronca. Un día después de su polémico análisis, famosos de distintos rubros se expresaron contra el periodista y hasta cuestionaron que tenga un espacio en la TV.

Flavio Azzaro

Todo se produjo al aire de Crónica TV, cuando Azzaro conducía el ciclo y mientras informaban acerca del terrible hecho. Allí manifestó: “Le puede pasar a alguien que una persona que en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo. Durante o después... Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos...”.

“Ellos pueden decir lo mismo, que estaban drogados y que eran incapaces de entender si ella estaba drogada o no estaba drogada, como estaban ellos”, agregó cuando su compañero Gustavo Chapur le comentó que la víctima estaba drogada y no tenía capacidad de consentir una relación sexual en ese momento.

El repudio de los famosos a las declaraciones de Flavio Azzaro Captura

A partir de estas palabras, el repudio hacia el periodista deportivo fue muy fuerte y varias figuras se pronunciaron al respecto. Entre ellas, se distinguió la de Darío Barassi, quien, sin nombrarlo, se refirió al conductor en Twitter: “Hay gente que no debería estar en los medios. De verdad. Por ahí yo soy uno de ellos para algunos, porque les puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio”.